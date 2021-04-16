Беларусь рассчитывает получить $500 млн кредита от России до конца июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Второй транш российского кредита в размере $500 млн Беларусь рассчитывает получить до конца июня, заявил журналистам в пятницу министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

"Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал глава Минфина.

Кредит от России

О предоставлении кредита президенты Беларуси и России договорились в сентябре прошлого года во время переговоров в Сочи . Речь шла о ссуде в размере полтора миллиона долларов.

В октябре 2020 года Беларусь получила полмиллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что кредит был потрачен на уплату долга за российский газ (200 млн долларов) и на борьбу с COVID-19.

Затем, 21 декабря 2020 года было подписано соглашение о предоставлении государственного финансового кредита на сумму один миллиард долларов. Первый транш был перечислен в 2020 году, второй, по планам, должен быть получен в первом полугодии 2021 года.

Напомним, что накануне встречи двух президентов в Сочи в февраля этого года появилась информация, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят еще один новый кредит – в три миллиарда долларов. Однако эта информация не подтвердилась. Александр Лукашенко позже рассказал подробности этой встречи , отметив, что половина публикаций в СМИ по этому поводу были "брехней и выдумкой", а Беларусь "не стоит с протянутой рукой".

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