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Беларусь рассчитывает получить $500 млн кредита от России до конца июня
16.04.2021 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр - Sputnik. Второй транш российского кредита в размере $500 млн Беларусь рассчитывает получить до конца июня, заявил журналистам в пятницу министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.
"Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал глава Минфина.
Кредит от России
О предоставлении кредита президенты Беларуси и России договорились в сентябре прошлого года во время
В октябре 2020 года Беларусь получила
Затем, 21 декабря 2020 года было
Напомним, что накануне встречи двух президентов в Сочи в февраля этого года появилась информация, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят еще один новый кредит – в три миллиарда долларов. Однако эта информация не подтвердилась. Александр Лукашенко позже рассказал
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Первый транш российского кредита Беларусь получила в прошлом году, второй транш должен быть получен в ближайшее время.
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