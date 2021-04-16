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«Я бы не озвучивал». Глава Минфина предпочел не говорить, договариваются ли о новых кредитах от России
16.04.2021 17:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов не стал отвечать на вопрос относительно переговоров о возможности новых заимствований от России, сообщает
«Я бы не озвучивал», — сказал министр, отвечая на вопрос относительно переговоров о возможности новых кредитов от РФ. Ранее Селиверстов говорил, что Минск заинтересован в новых российских заимствованиях на инфраструктурные проекты и прорабатывает этот вопрос.
Вместе с тем он отметил, что Беларусь рассчитывает до конца июня получить второй транш российского госкредита в размере 500 млн долларов.
— Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня [поступит второй транш кредита РФ], — отметил Юрий Селиверстов.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября 2020 года пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. В октябре подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Беларуси 500 млн долларов. Первый транш российского госкредита на такую же сумму
На 1 марта 2021 года внешний госдолг Беларуси составил 18,3 млрд долларов. В первом квартале на его погашение и обслуживание было направлено более 880 млн долларов.
Россия —
Ранее белорусские власти чередовали выходы на российский, европейский и азиатский рынки заимствований. Но западный вектор сейчас из-за санкций закрылся. Поэтому
Перед февральской встречей Лукашенко и Путина СМИ
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«Я бы не озвучивал». Глава Минфина предпочел не говорить, договариваются ли о новых кредитах от России
Вместе с тем он отметил, что Беларусь рассчитывает до конца июня получить второй транш российского кредита в размере 500 млн долларов.
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