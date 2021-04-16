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«Я бы не озвучивал». Глава Минфина предпочел не говорить, договариваются ли о новых кредитах от России

16.04.2021 17:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов не стал отвечать на вопрос относительно переговоров о возможности новых заимствований от России, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

«Я бы не озвучивал», — сказал министр, отвечая на вопрос относительно переговоров о возможности новых кредитов от РФ. Ранее Селиверстов говорил, что Минск заинтересован в новых российских заимствованиях на инфраструктурные проекты и прорабатывает этот вопрос.

Вместе с тем он отметил, что Беларусь рассчитывает до конца июня получить второй транш российского госкредита в размере 500 млн долларов.

— Мы договаривались на первое полугодие, на второй квартал. Будем надеяться, что до конца июня [поступит второй транш кредита РФ], — отметил Юрий Селиверстов.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября 2020 года пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. В октябре подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Беларуси 500 млн долларов. Первый транш российского госкредита на такую же сумму поступил в Беларусь в конце 2020 года.

На 1 марта 2021 года внешний госдолг Беларуси составил 18,3 млрд долларов. В первом квартале на его погашение и обслуживание было направлено более 880 млн долларов.

Россия — крупнейший кредитор Беларуси (свыше 8 млрд долларов). На втором месте — Китай.

Ранее белорусские власти чередовали выходы на российский, европейский и азиатский рынки заимствований. Но западный вектор сейчас из-за санкций закрылся. Поэтому приоритет — это Россия. В частности, Беларусь может рассмотреть возможность размещения облигаций.

Перед февральской встречей Лукашенко и Путина СМИ сообщали о том, что на ней встанет вопрос нового российского кредита для Беларуси на 3 млрд долларов. Позже Лукашенко эту информацию опроверг. При этом признал, что речь может идти о средствах, «сэкономленных» на строительстве БелАЭС. Эти деньги белорусские власти были не прочь потратить на покупку самолетов и строительство терминала в российском порту.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с тем он отметил, что Беларусь рассчитывает до конца июня получить второй транш российского кредита в размере 500 млн долларов.
 
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