«Трубе Воробья» в Украине нашли нового хозяина

Источник материала: Tut.by

Украинское Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) определило госкомпанию «Укртранснафта» победителем конкурса на управление арестованной частью магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Об этом сообщается на сайте агентства.



«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу. Проектная мощность магистрали — 3,5 млн тонн в год.

Фото: ПрикарпатЗападтранс

Указано, что в конкурсе приняли участие всего двое участников, поскольку конкуренция на данном рынке ограничена.

«Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия. Кроме того, для второго конкурсанта — „ПрикарпатЗападтранс“ — определением Высшего антикоррупционного суда от 23 февраля 2021 года предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом. Кроме этого, „Укртранснафта“ имеет большую материально-техническую базу и количество квалифицированных специалистов», — отмечается в сообщении.

Следующий этап предусматривает осуществление оценки активов и заключение договора об управлении между АРМА и «Укртранснафта».

— Этот нефтепродуктопровод является продолжением трубопровода, который идет из России и проходит по территории Беларуси и даже на территории Беларуси является собственностью российской компании «Транснефтепродукт». Будет ли желание у белорусских или российских компаний сотрудничать с той структурой, которая станет управлять объектом на период следственных действий? Мне сложно сказать. По логике бизнеса, если управляющая компания, которая зайдет на этот объект, предоставит достаточные гарантии производственной и коммерческой стабильности, то по большому счету это, наверное, может быть интересно. Если таких гарантий не будет, то вряд ли это будет интересно, — рассуждал в интервью Argus гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко о судьбе «трубы».

По неофициальной информации, в трубопроводе находится около 130 тыс. тонн дизтоплива. Участники рынка говорят, что технологические объемы вытеснят в Венгрию, а «трубу» заполнят азотом.

Напомним, 23 февраля Высший антикоррупционный суд по иску Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса «ПрикарпатЗападтранс» и передал его АРМА, которое в свою очередь передало «трубу» на ответственное хранение «Укртранснафты».

В «ПрикарпатЗападтрансе» заявляли , что ее «законные собственники будут использовать все доступные средства для защиты предприятия от рейдерского захвата под лозунгом „справедливой большевистской“ национализации».

16 марта апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу «ПрикарпатЗападтранса».

До 2016 года «труба» являлась структурным подразделением «Транснефтепродукта» российской «Транснефти». В феврале 2016 года «Транснефть» продала «ПрикарпатЗападтранс» швейцарской International Trading Partners AG Анатолия Шефера. Его связывают с окружением «кума Путина», лидера оппозиционной партии Украины Виктора Медведчука. Сам Медведчук отрицает связь с трубопроводом и поставками нефтепродуктов в Украину.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил производственному унитарному предприятию «Нефтебитумный завод», принадлежащему белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», получить контроль над «ПрикарпатЗападтранс». На тот момент компания принадлежала Николаю Воробью. После того как он в декабре 2020 года попал под санкции Евросоюза, владеть активами стали менеджеры Воробья.