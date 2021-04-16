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«Нормализация отношений невозможна, пока не прекратится насилие». Макей встретился с послами Германии и Франции
16.04.2021 20:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 16 апреля, глава белорусского МИД Владимир Макей встретился с послами Франции и Германии. Как
— Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами. В рамках разговора подтверждена взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога, — сообщили в белорусском МИД.
В совместном заявлении послов Германии и Франции — Манфреда Хутерера и Николя де Лакоста —
— Послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси и напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы, — говорится в сообщении иностранных посольств.
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«Нормализация отношений невозможна, пока не прекратится насилие». Макей встретился с послами Германии и Франции
Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, «в ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-европейских и двусторонних...
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