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$597 за «квадрат» с отделкой. В Лошице предлагают новые квартиры для «очередников»

17.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжается застройка района Лошица в Минске. Сегодня УКС Мингорисполкома предложил долевое строительство квартир для очередников в доме № 5 в микрорайоне Лошица-8.1 в Минске. Проектная декларация по объекту строительства опубликована в газете «Минский курьер».

7 за «квадрат» с отделкой. В Лошице предлагают новые квартиры для «очередников»

Прямо сейчас в микрорайоне начинают возводить 10-этажный 4-секционный дом серии М464-9-М. Всего в «панельке» будет 160 квартир:  70 однокомнатных, 4 двухкомнатные и 86 трехкомнатных.

156 квартир в многоэтажке будут газифицированными, а  4 квартиры на первом этаже − с электроплитами.

Все квартиры в доме будут сдаваться с отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах – линолеум и плитка.

Объект планируют сдать в эксплуатацию к лету 2022 года.

Гражданам, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий предлагаются 148 квартир:

- 58 однокомнатных

- 4 двухкомнатных

- 86 трехкомнатных.

Строительство квартир в новостройке осуществляется по договорам, направленным администрациями районов Минска с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1588,93 рублей, для превышающей нормируемую − 1890,61 рублей.

Кроме того, дольщики оплачивают индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, вложенные в строительство до начала привлечения средств дольщиков (Пункт № 5 Положение о долевом строительстве). В проектной декларации также отмечено, что строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам. Застройщик оставляет за собой право изменить стоимость «квадрата» в одностороннем порядке в случаях изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работа в нормативный период строительства.

Напомним, что проектировал  микрорайоны Лошица 8.1 и 8.2 ГП «Институт «Военпроект». Он разработал четыре крупные группы домов с полузамкнутыми дворовыми территориями, свободными от транспорта.

Во дворах будут детские, спортивные площадки и зеленые зоны. Въехать сможет только спецтехника. Парковки будут расположены снаружи жилых полуколец, плюс два паркинга − отдельный многоуровневый и пристроенный к магазину.

В микрорайоне также будет школа для Лошицы-8 и прилегающих кварталов. Большой спортплощадкой смогут воспользоваться все жители микрорайона.

Вдоль школы и стадиона, через весь микрорайон, заложена прогулочная аллея.

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Теги: Минск
 
 
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Продолжается застройка района Лошица в Минске. Сегодня УКС Мингорисполкома предложил долевое строительство квартир для очередников в доме № 5 в микрорайоне...
 
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