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$597 за «квадрат» с отделкой. В Лошице предлагают новые квартиры для «очередников»
17.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжается застройка района Лошица в Минске. Сегодня УКС Мингорисполкома предложил долевое строительство квартир для очередников в доме № 5 в микрорайоне Лошица-8.1 в Минске. Проектная декларация по объекту строительства опубликована в газете «Минский курьер».
Прямо сейчас в микрорайоне начинают возводить 10-этажный 4-секционный дом серии М464-9-М. Всего в «панельке» будет 160 квартир: 70 однокомнатных, 4 двухкомнатные и 86 трехкомнатных.
156 квартир в многоэтажке будут газифицированными, а 4 квартиры на первом этаже − с электроплитами.
Все квартиры в доме будут сдаваться с отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах – линолеум и плитка.
Объект планируют сдать в эксплуатацию к лету 2022 года.
Гражданам, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий предлагаются 148 квартир:
- 58 однокомнатных
- 4 двухкомнатных
- 86 трехкомнатных.
Строительство
Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1588,93 рублей, для превышающей нормируемую − 1890,61 рублей.
Кроме того, дольщики оплачивают индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, вложенные в строительство до начала привлечения средств дольщиков (Пункт № 5 Положение о долевом строительстве). В проектной декларации также отмечено, что строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам. Застройщик оставляет за собой право изменить стоимость «квадрата» в одностороннем порядке в случаях изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работа в нормативный период строительства.
Напомним, что проектировал микрорайоны Лошица 8.1 и 8.2 ГП «Институт «Военпроект». Он разработал четыре крупные группы домов с полузамкнутыми дворовыми территориями, свободными от транспорта.
Во дворах будут детские, спортивные площадки и зеленые зоны. Въехать сможет только спецтехника. Парковки будут расположены снаружи жилых полуколец, плюс два паркинга − отдельный многоуровневый и пристроенный к магазину.
В микрорайоне также будет школа для Лошицы-8 и прилегающих кварталов. Большой спортплощадкой смогут воспользоваться все жители микрорайона.
Вдоль школы и стадиона, через весь микрорайон, заложена прогулочная аллея.
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Продолжается застройка района Лошица в Минске. Сегодня УКС Мингорисполкома предложил долевое строительство квартир для очередников в доме № 5 в микрорайоне...
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