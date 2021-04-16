$597 за «квадрат» с отделкой. В Лошице предлагают новые квартиры для «очередников»

Прямо сейчас в микрорайоне начинают возводить 10-этажный 4-секционный дом серии М464-9-М. Всего в «панельке» будет 160 квартир: 70 однокомнатных, 4 двухкомнатные и 86 трехкомнатных.

156 квартир в многоэтажке будут газифицированными, а 4 квартиры на первом этаже − с электроплитами.

Все квартиры в доме будут сдаваться с отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах – линолеум и плитка.

Объект планируют сдать в эксплуатацию к лету 2022 года.

Гражданам, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий предлагаются 148 квартир:

- 58 однокомнатных

- 4 двухкомнатных

- 86 трехкомнатных.

Строительство квартир в новостройке осуществляется по договорам, направленным администрациями районов Минска с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1588,93 рублей, для превышающей нормируемую − 1890,61 рублей.