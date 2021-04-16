"Оставили только чугунные батареи". Как дизайнер из "бабушатника" сделала клевую квартиру за $25 тысяч

Источник материала: realt.by

В этот раз "Реальный обзор" решил приехать в убитую хрущевку, в которой до ремонта было 10 слоев обоев, скрипящий пол и неровные стены. Как дизайнер интерьеров Вика Хлопина справилась со всеми трудностями и преобразила квартиру, подробно в этом выпуске.