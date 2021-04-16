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"Оставили только чугунные батареи". Как дизайнер из "бабушатника" сделала клевую квартиру за $25 тысяч

17.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этот раз "Реальный обзор" решил приехать в убитую хрущевку, в которой до ремонта было 10 слоев обоев, скрипящий пол и неровные стены. Как дизайнер интерьеров Вика Хлопина справилась со всеми трудностями и преобразила квартиру, подробно в этом выпуске.

"Оставили только чугунные батареи". Как дизайнер из "бабушатника" сделала клевую квартиру за тысяч
"Оставили только чугунные батареи". Как дизайнер из "бабушатника" сделала клевую квартиру за тысяч

 
 
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В этот раз "Реальный обзор" решил приехать в убитую хрущевку, в которой до ремонта было 10 слоев обоев, скрипящий пол и неровные стены. Как дизайнер интерьеров Вика...
 
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