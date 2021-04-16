Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от $1070

Интересно, что проект нового квартала возле метро» Грушевка» широкому кругу пока так и представлен. В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда», указан сайт grushevka.by, где можно ознакомиться с планировками квартир и рендерами будущих «высоток», но открыть данную страничку нам так и не удалось.

По соседству с будущим кварталом располагается «долгострой» от «Жилстройкомплект», напротив – новостройка от «Датч Стар», а на горизонте виднеется ЖК «Матвеевский» .