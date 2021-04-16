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Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от $1070

17.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На прошлой неделе мы рассказали, что на проспекте Дзержинского в Минске начинается стройка нового квартала, который будет состоять из 6 высотных домов. Согласно первой проектной декларации, стоимость «квадрата» на первом этапе будет начинаться от 1070 долларов. Мы съездили на место будущей стройки и посмотрели, как оно выглядит.

Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от 70
Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от 70

Первым строители намерены сдать 19-этажный дом на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. Ввести его в эксплуатацию застройщик намерен в марте 2023 года.

Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от 70
Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от 70

Напомним, что участок вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, в апреле 2019-го на аукционе купила компания «ГрандХаузИнжениринг». Лот, несмотря на обременение в виде 44 частных домов, достался победителю за рекордные 19 миллионов. Летом мы показывали, как проходит снос последних усадеб района.

Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от 70
Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от 70

Интересно, что проект нового квартала возле метро» Грушевка» широкому кругу пока так и представлен. В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда», указан сайт grushevka.by, где можно ознакомиться с планировками квартир и рендерами будущих «высоток», но открыть данную страничку нам так и не удалось.

По соседству с будущим кварталом располагается «долгострой» от «Жилстройкомплект», напротив – новостройка от «Датч Стар», а на горизонте виднеется ЖК «Матвеевский».

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе мы рассказали, что на проспекте Дзержинского в Минске начинается стройка нового квартала, который будет состоять из 6 высотных домов. Согласно...
 
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