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Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от $1070
17.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе мы
Напомним, что участок вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, в апреле 2019-го на аукционе
Интересно, что проект нового квартала возле метро» Грушевка» широкому кругу пока так и представлен. В проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда», указан сайт grushevka.by, где можно ознакомиться с планировками квартир и рендерами будущих «высоток», но открыть данную страничку нам так и не удалось.
По соседству с будущим кварталом располагается
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Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского. «Квадрат» в будущих высотках – от $1070
На прошлой неделе мы рассказали, что на проспекте Дзержинского в Минске начинается стройка нового квартала, который будет состоять из 6 высотных домов. Согласно...
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