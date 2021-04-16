Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 апреля. Собственникам блок-станций разрешено поставлять излишки электроэнергии в объединенную энергосистему. Это предусматривает указ "О развитии электроэнергетики", который 16 апреля подписал Александр Лукашенко.

"Документ направлен на регулирование отношений между энергоснабжающими организациями системы Минэнерго, юридическими и индивидуальными предпринимателями, электрогенерирующими источниками (блок-станции) и потребителями электроэнергии. Ранее собственники блок-станций (организации ЖКХ и промышленные предприятия), не относящиеся к системе Минэнерго, не имели возможности поставлять излишки в объединенную энергосистему", — отмечается в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Указом предусмотрена возможность для владельцев блок-станций "передавать и (или) распределять избытки электроэнергии на собственные объекты в пределах как одной области, так и республики (для блок-станций установленной электрической мощностью 25 МВт и более); для владельцев блок-станций, являющихся организациями ЖКХ, распределять в пределах одной области избытки электроэнергии потребителям; для потребителей выбирать поставщика электроэнергии (организации системы Минэнерго или владельцы блок-станций, являющиеся организациями ЖКХ)".

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, передаче и (или) распределению энергии по электрическим сетям будут оказываться организациями системы Минэнерго.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Собственникам блок-станций разрешено поставлять излишки электроэнергии в объединенную энергосистему Минск, 16 апреля. Собственникам блок-станций разрешено поставлять излишки электроэнергии в объединенную энергосистему. Это предусматривает указ "О развитии...

БелаПАН.