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ТЕСТ: Сможете ли вы угадать цены на красивые дома в продаже?

17.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете дом для покупки, то вы по адресу. Мы прошерстили предложение и выбрали интересные объекты. На все дома дадим ссылки, но сначала – игра. Предлагаем проверить насмотренность и сравнить свои “хотелки” с “хотелками” продавцов. Тест: угадаете ли вы цену объекта в продаже?

ТЕСТ: Сможете ли вы угадать цены на красивые дома в продаже?

 
Теги: Гомель
 
 
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Если вы ищете дом для покупки, то вы по адресу. Мы прошерстили предложение и выбрали интересные объекты. На все дома дадим ссылки, но сначала – игра. Предлагаем...
 
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