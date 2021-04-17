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ТЕСТ: Сможете ли вы угадать цены на красивые дома в продаже?
17.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете дом для покупки, то вы по адресу. Мы прошерстили предложение и выбрали интересные объекты. На все дома дадим ссылки, но сначала – игра. Предлагаем проверить насмотренность и сравнить свои “хотелки” с “хотелками” продавцов. Тест: угадаете ли вы цену объекта в продаже?
Рассмотреть объекты детальней можно по ссылкам, все они есть в продаже:
Больше красивых недорогих домов можно посмотреть в нашем
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Если вы ищете дом для покупки, то вы по адресу. Мы прошерстили предложение и выбрали интересные объекты. На все дома дадим ссылки, но сначала – игра. Предлагаем...
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