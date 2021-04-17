ТЕСТ: Сможете ли вы угадать цены на красивые дома в продаже?

Источник материала: realt.by

Если вы ищете дом для покупки, то вы по адресу. Мы прошерстили предложение и выбрали интересные объекты. На все дома дадим ссылки, но сначала – игра. Предлагаем проверить насмотренность и сравнить свои “хотелки” с “хотелками” продавцов. Тест: угадаете ли вы цену объекта в продаже?