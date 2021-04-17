Выяснилось, кто зарабатывает больше всех в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Максимальные зарплаты от полумиллиона рублей в России могут получать директора бизнесов, брокеры и стоматологи, однако таких вакансий в настоящее время не более 1 тысячи по всей стране, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter.

Рейтинг предложений с максимальными зарплатами в России выглядит следующим образом:

брокер по работе с клиентами ― от 600 тыс до 3 млн рублей до вычета налогов (20 ― 100 тысяч белорусских рублей )

гендиректор международного бизнеса - от 800 тыс до 1,5 млн (27,5 ―50 тыс бел руб)

директор по развитию в рекламном агентстве - от 400 тыс до 3 млн (14 ― 100 тыс

стоматолог-ортопед - до 750 тыс рублей (25,8

директор по персоналу - 500-700 тыс

Основная часть предложений с максимальными зарплатами приходится на Москву и Подмосковье (47%), Кубань (33%) и Петербург (8%).

Накануне также стали известны размеры зарплат российских космонавтов. По словам главы департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимира Матвейчука, после повышения зарплата кандидатов в космонавты в среднем составит 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов ―более 500 тысяч.

Сколько зарабатывает Владимир Путин?

Размер доходов российского лидера Владимира путина за 2020 год стал известен накануне, декларацию о его доходах опубликовали на сайте Кремля. Согласно документу, президент России заработал за 2020 г. 9, 994 миллиона рублей (почти 132 тысячи долларов).

В декларации значится не только доход, но и имущество российского лидера, в котором изменений за год не произошло. Как и прежде, числятся квартира площадью 77 "квадратов" и гараж. Также за главой российского государства числятся квартира площадью 153 "квадратов" и гаражное место в 18 "квадратов" – эта недвижимость у Путина в пользовании.

Из автомобилей за Путным числятся две машины ГАЗ 21М ("Волга"), "Нива" и автоприцеп "Скиф".

Самые высокие зарплаты в Беларуси

Что касается белорусских зарплат, то на данный момент самые высокие из них в республиканском банке вакансий предлагают авиапилотам, футболистам и директорам предприятий.

Так второму пилоту Боинга-737 национальной авиакомпании "Белавиа" обещали зарплату от 9,5 тысяч белорусских рублей. В футбольном клубе "Ислочь" ранее были размещены две вакансии спортсменов-инструкторов с окладом 8 тысяч рублей. Один из резидентов индустриального парка "Великий камень" искал директора с зарплатой от 7878 рублей.