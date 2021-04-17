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Выяснилось, кто зарабатывает больше всех в России
17.04.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Максимальные зарплаты от полумиллиона рублей в России могут получать директора бизнесов, брокеры и стоматологи, однако таких вакансий в настоящее время не более 1 тысячи по всей стране, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter.
Рейтинг предложений с максимальными зарплатами в России выглядит следующим образом:
Основная часть предложений с максимальными зарплатами приходится на Москву и Подмосковье (47%), Кубань (33%) и Петербург (8%).
Накануне также стали известны размеры зарплат российских космонавтов. По словам главы департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимира Матвейчука, после повышения зарплата кандидатов в космонавты в среднем составит 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов ―более 500 тысяч.
Сколько зарабатывает Владимир Путин?
Размер
В декларации значится не только доход, но и имущество российского лидера, в котором изменений за год не произошло. Как и прежде, числятся квартира площадью 77 "квадратов" и гараж. Также за главой российского государства числятся квартира площадью 153 "квадратов" и гаражное место в 18 "квадратов" – эта недвижимость у Путина в пользовании.
Из автомобилей за Путным числятся две машины ГАЗ 21М ("Волга"), "Нива" и автоприцеп "Скиф".
Самые высокие зарплаты в Беларуси
Что касается белорусских зарплат, то на данный момент
Так второму пилоту Боинга-737 национальной авиакомпании "Белавиа" обещали зарплату от 9,5 тысяч белорусских рублей. В футбольном клубе "Ислочь" ранее были размещены две вакансии спортсменов-инструкторов с окладом 8 тысяч рублей. Один из резидентов индустриального парка "Великий камень" искал директора с зарплатой от 7878 рублей.
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На данный момент работодатели предлагают по всей России около 1 тысячи вакансий с "астрономическими" зарплатами от 500 тысяч российский рублей (от 17 тысяч...
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