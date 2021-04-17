|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 апреля 2021 года)
17.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках с начала 2021 года снизилась на 2% и составляет на данный момент 1336 $/м2.
Кризис
Цена на пиломатериалы в Беларуси
Аренда жилья
Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года
Строительство
Застройщик
В Лошице
Мэр Минска
Некоторые дома на Нахимова в Минске
Во Фрунзенском районе Минска
В Беларуси
Реальная история: как подрядчик
Белорусские строители,
Земля
За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона
На берегу Цнянского водохранилища
Деньги
Нацбанк Беларуси, наконец,
Анатолий Сивак
Белорусов
Законодательство
Агрокомбинат «Дзержинский»
«Умер брат, а приватизация не завершена. Что будет с долей от квартиры?».
Регионы
В Гомеле
На раскопках в Гродно
Дачи и частные дома
Классические дачи с недорогими ухоженными домиками и нестандартным ландшафтом:
Сможете ли вы угадать цены на красивые дома в продаже?
Коммерческая недвижимость
В историческом центре Минска на улице Старовиленской
Усадьбу графа Потоцкого в Березино
«Беларусбанк»
Имущество Борисовского стеклозавода
Усадьбу, хозяйка которой эмигрировала в Бразилию,
Риэлтерский бизнес
9 апреля в Минске прошел XII съезд ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость». С отчетом о проделанной за три года работе
Жилье и инфраструктура
«Сталинки» против новостроек:
«Когда задумались о ребенке, сразу начали смотреть варианты покупки квартиры». Известная телеведущая
Белорусская певица и блогер Лера Яскевич
Дизайн и ремонт
Как дизайнер из «бабушатника» сделала клевую квартиру за $25 тысяч,
ЖКХ
В Минске завершен отопительный сезон.
Минчанам
В Беларуси
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как удалось из “бабушатника” сделать красивую квартиру, что происходит на рынке аренды и “голубые дачи”. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)