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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 апреля 2021 года)

17.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.8% и составил 1225 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.1% и равна на данный момент 1310 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 85 $/м2 в пользу «первички».

Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках с начала 2021 года снизилась на 2% и составляет на данный момент 1336 $/м2.

Кризис

Цена на пиломатериалы в Беларуси выросла в два раза. Минлесхоз рассказал, в чем причина и почему ограничили реализацию досок физлицам

Аренда жилья

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года показал, что немного подешевели только «двушки» и «трешки». А эксперты говорят, что «большинство арендных квартир — мусор».

Строительство

Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске.

В Лошице предлагают новые квартиры для «очередников».

Фотофакт: как выглядит новая стройка на проспекте Дзержинского.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 апреля 2021 года)

Мэр Минска предложил госзастройщикам проектировать дома с паркингом на первом этаже.

Узнали, что планируют построить рядом с «Минск-Ареной».

Некоторые дома на Нахимова в Минске снесут, а некоторые надстроят мансардными этажами.

Во Фрунзенском районе Минска строится 4 дома для многодетных семей.

В Беларуси утверждены нормы для определения класса сложности объектов строительства.

Реальная история: как подрядчик «кинул» застройщика на 600 тысяч долларов.

Белорусские строители, возможно, поедут строить жилые дома в Карабах, где недавно была война.

Земля

За болотистый участок в Тарасово под Минском дали больше, чем стоит хорошая «трешка» в столице. Результаты аукциона здесь.

На берегу Цнянского водохранилища продается участок с недостроенным коттеджем за $ 70 тысяч.

Деньги

Нацбанк Беларуси, наконец, поднял ставку рефинансирования. С 21 апреля она повышается до 8,5 процента годовых.

Анатолий Сивак заявил про цены на новостройки и кредиты, что «баланс еще не установлен, процесс отслеживается и будет корректироваться».

Белорусов обяжут регистрировать валютные договоры, в том числе некоторые сделки по покупке и продаже жилья.

Появился еще один кредит на недвижимость со списком нюансов.

Законодательство

Агрокомбинат «Дзержинский» хотел выселить бывшего работника из служебного жилья, но не вышло.

«Умер брат, а приватизация не завершена. Что будет с долей от квартиры?». Комментарий юриста.

Регионы

В Гомеле продают «студию» в бывшей гостинице аэропорта, которую переделали под жилье. Кстати, самой дорогой проданной квартирой в Гомеле стала «трешка» в новостройке.

На раскопках в Гродно нашли старинный «клозет».

Вот тут можно увидеть, как выглядят самые дешевые «однушки» Витебска.

Дачи и частные дома

Классические дачи с недорогими ухоженными домиками и нестандартным ландшафтом: съездили в СТ «Голубая радуга» рядом с Минском.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 апреля 2021 года)

Посмотрите, какой дом можно купить за $49,5 тысячи в двух часах езды от МКАД.

Сможете ли вы угадать цены на красивые дома в продаже? Пройти тест.

Коммерческая недвижимость

В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение.

Усадьбу графа Потоцкого в Березино готовы отдать в безвозмездное пользование. Единственное условие — создание рабочих мест.

«Беларусбанк» выставил на продажу имущество телезавода «Витязь».

Имущество Борисовского стеклозавода выставлено на аукцион.

Усадьбу, хозяйка которой эмигрировала в Бразилию, купил предприниматель из Молодечно.

Риэлтерский бизнес

9 апреля в Минске прошел XII съезд ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость». С отчетом о проделанной за три года работе выступил председатель совета БелАН Анатолий Звездин. Делегаты съезда избрали нового председателя совета, его заместителя и членов, а также наметили основные стратегические задачи на 2021−2023 годы.

Жилье и инфраструктура

«Сталинки» против новостроек: мнение о том, что лучше выбрать для жилья.

«Когда задумались о ребенке, сразу начали смотреть варианты покупки квартиры». Известная телеведущая рассказала о материнстве, белорусских свадьбах и топовых местах для отдыха.

Белорусская певица и блогер Лера Яскевич рассказала нам в новой рубрике «Как дома», где живет, как занимается музыкой, какие места ей нравятся в Минске и о многом другом.

Посмотрите, как в разных странах бывшие здания церквей и храмов используют для общественных нужд и жилья.

Дизайн и ремонт

Как дизайнер из «бабушатника» сделала клевую квартиру за $25 тысяч, смотрите тут.

ЖКХ

В Минске завершен отопительный сезон. Рассказываем, у кого скоро отключат батареи.

Минчанам пришли жировки за март с «политинформацией».

Узнали, сколько стоит провести газ к загородному дому.

В Беларуси построят хранилище для отходов с БелАЭС и захоронят 9 тысяч радиоактивных кубометров.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Как удалось из “бабушатника” сделать красивую квартиру, что происходит на рынке аренды и “голубые дачи”. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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