Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (12-18 апреля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.8% и составил 1225 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.1% и равна на данный момент 1310 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 85 $/м2 в пользу «первички».

Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках с начала 2021 года снизилась на 2% и составляет на данный момент 1336 $/м2.

Кризис

Цена на пиломатериалы в Беларуси выросла в два раза . Минлесхоз рассказал, в чем причина и почему ограничили реализацию досок физлицам

Аренда жилья

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года показал , что немного подешевели только «двушки» и «трешки». А эксперты говорят , что «большинство арендных квартир — мусор».

Строительство

Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский» в Минске.

В Лошице предлагают новые квартиры для «очередников».