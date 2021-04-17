Лукашенко анонсировал «принципиальное» решение. Какое - неизвестно, но «у них ничего не получится»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Видеофрагмент заявления опубликовал телеграм-канал «Пул первого».



Фото: president.gov.by

— В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать, — сказал он.

Лукашенко также отметил, что скорее всего, это решение будет принято в формате декрета.

О том, что это за решение, ничего не сообщается.