Лукашенко обвинил американские спецслужбы в подготовке покушения на него и детей

Источник материала: Tut.by

Во время субботника Александр Лукашенко рассказал, за что задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. По его словам, они были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Видеофрагмент рассказа опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

— В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей, — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».

— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…

— Федута, — подсказали ему государственные жерналисты.

— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, — продолжил Лукашенко.

Он заявил, что попросил президента России, и Тертель [председатель КГБ] «своего коллегу Сашу Бортникова [директора Федеральной службы безопасности России] и «мы их там взяли».

— Живые люди, записали все, аудио, видео. Не дай Бог, они прикоснуться к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог не только к моим, но и к ваши, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое — почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.

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Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. По словам зятя Костусева, политик задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута.

На следующий день стало известно о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля.

13 апреля в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.