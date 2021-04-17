«Переворот планировался на 9 мая». В ФСБ России прокомментировали задержание Зенковича и Федуты в Москве

Источник материала: Tut.by

ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Александра Лукашенко. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС .



Здание ФСБ в Москве. Фото: Фотобанк Moscow-Live / Flickr

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Беларуси Зянковича (почему-то в ФСБ именно так указывают фамилию задержанного юриста. — Прим. TUT.BY) Юрия Леонидовича и гражданина Беларуси Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию „цветных революций“ с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», — говорится в заявлении.

По данным ФСБ, Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сообщили в ФСБ.

Там отметили, что переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.

«Дело о покушении»

Сегодня, 17 апреля, Александр Лукашенко сообщил о причастности политолога Александра Федуты, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича «к планированию покушения» на него и его сыновей. Он заявил, что за этим стоят американское руководство и спецслужбы.

Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких, задержали в Шклове и доставили в Минск в СИЗО КГБ. По словам зятя Костусева, политик задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута.

На следующий день стало известно о задержании юриста Юрия Зенковича в Москве. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля.

13 апреля в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.