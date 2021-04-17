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«Переворот планировался на 9 мая». В ФСБ России прокомментировали задержание Зенковича и Федуты в Москве
17.04.2021 21:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Александра Лукашенко. Об этом в субботу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет
«Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Беларуси Зянковича (почему-то в ФСБ именно так указывают фамилию задержанного юриста. — Прим. TUT.BY) Юрия Леонидовича и гражданина Беларуси Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию „цветных революций“ с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», — говорится в заявлении.
По данным ФСБ, Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в военном перевороте с участием местных и украинских националистов.
«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — сообщили в ФСБ.
Там отметили, что переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.
«Дело о покушении»
Сегодня, 17 апреля, Александр Лукашенко
Напомним, вечером 12 апреля стало известно о задержании лидера Партии БНФ Григория Костусева. Политика, по словам его близких,
В тот же день на связь перестал выходить находившийся в Москве политолог Александр Федута.
На следующий день
13 апреля в КГБ
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«Переворот планировался на 9 мая». В ФСБ России прокомментировали задержание Зенковича и Федуты в Москве
По данным ФСБ, Зенкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооруженных сил Беларуси, чтобы убедить их участвовать в...
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