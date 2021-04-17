Кто все эти люди? «Заговорщики» планируемого «покушения и переворота» из сюжета ОНТ

Источник материала: Tut.by

В сюжете ОНТ показали семь человек , которые якобы планировали покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи, а также переворот. Кто все эти люди — смотрите краткую биографическую справку.



Скриншот видео ОНТ

Александр Федута, 56 лет

Известный политолог, политконсультант, литературовед и публицист. Автор многочисленных публикаций и книг о политической и общественной жизни Беларуси, а также об известных литературных деятелях. Среди его книг — «Следы на снегу», посвященная окружению Адама Мицкевича, «Мой маленький Париж» о жизни Гродно в 1970−80-х годах. Он также является одним из авторов «Большой Российской энциклопедии».

В 2005 году опубликовал книгу «Лукашенко. Политическая биография», в которой рассказал, как Александр Лукашенко пришел к власти. Федута был не только свидетелем тех событий, но и непосредственным их участником — в 1994 году он был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Александра Лукашенко. После этого возглавил управление общественно-политической информации Администрации президента, но проработал там менее года, ушел из-за несогласия с проводимой тогда политикой. После увольнения в 1995 году политолог перешел в оппозицию к действующей власти.

В 2010 году Александр Федута входил в команду кандидата в президенты Владимира Некляева. После выборов и масштабных акций протеста его, как и других лидеров оппозиции, арестовали. Три месяца политконсультант провел в СИЗО, он проходил по делу о массовых беспорядках. В 2011 году его лишили свободы условно с испытательным сроком в два года. Amnesty International признала Федуту узником совести.

В 2017 году Александр Федута получил докторскую степень, защитив докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша).

Григорий Костусев, 64 года

Политический деятель, с 2017 года глава Партии БНФ.

В 1980-х Костусев работал главным инженером в совхозе «Друть» Белыничского района, а потом директором совхоза «Искра» Белыничского района. С 1995 по 2001 годы был директором Шкловского районного производственного объединения ЖКХ.

Политикой занимается с конца 1980-х, в 1993 году возглавил Шкловскую районную организацию Партии БНФ, с 1996 года — член Совета БНФ, в начале нулевых возглавляет Могилевское областное представительство партии. С тех пор Костусев все выше продвигался по ступенькам структуры политической партии и в 2017 году стал ее лидером.

Трижды избирался депутатом местных советов. Во время президентской кампании 2006 года был доверенным лицом Александра Милинкевича, а в 2010 году сам стал кандидатом на пост президента.

Был задержан вместе с другими кандидатами после акции оппозиции на площади Независимости, ночью 20 декабря, по его словам , его допрашивали в КГБ, а на следующий день отпустили под подписку о невыезде. Костусев проходил подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года. После выборов пытался обжаловать их результаты и требовал признать их недействительными.

Юрий Зенкович, 44 года

Адвокат. Известно, что у Зенковича два гражданства — белорусское и американское. Он много лет живет в США.

С начала 2000-х является активистом белорусской оппозиции и состоит в Партии БНФ. В свое время избирался депутатом Ждановичского сельского совета. Был журналистом белорусских и зарубежных изданий. В середине нулевых Юрий Зенкович уехал в США, где строит карьеру юриста. В частности, он помогает белорусским мигрантам легализоваться в США.

В 2007 году Зенкович, тогда член партии БНФ, был одним из организаторов акции «Чернобыльский шлях». После состоявшегося марша его участников привлекали к административной ответственности по 23.34 (Нарушение общественного порядка во время проведения массовых мероприятий). По ней же были вопросы и к Зенковичу.

Юрий Зенкович высказывал желание баллотироваться в президенты на выборах 2020 года от Партии БНФ. В августе прошлого года за участие в акциях протеста в Мядельском районе Юрий отбывал 10 суток административного ареста. Известно, что во время ареста он объявлял голодовку.

Александр Перепечко

Ученый, проживает в Сиэтле, США.

Окончил аспирантуру Белорусского государственного университета и докторантуру Вашингтонского университета в Сиэтле.

Кандидат географических наук по специальности «Экономическая и социальная география». Доктор философии по специальности «Экономическая, социальная и политическая география».

Участник международных научно-аналитических программ в Беларуси, России, США и Франции. Эксперт по ГИС, статистическим моделям и Восточной Европе.

Павел Кулаженко, 37 лет

Бывший силовик, проживает в Нью-Йорке, США.

Павел Кулаженко начинал срочную службу в в/ч 5530 под Полоцком. Курсы младших командиров проходил в в/ч 3214 под руководством полковника Дмитрия Павличенко. В 2011 году окончил юрфак БГУ и завершил службу в витебском ОМОНе в звании прапорщика. Занимался смешанными единоборствами.

В 2011 году он переехал жить в Нью-Йорк по грин-карте, работает тренером.

Дмитрий Щегельский

Врач-психиатр, проживает в США.

В 2001 году заочно поставил Александру Лукашенко диагноз. После этого уехал из Беларуси в США.

По информации СМИ, там он занимается общественной деятельностью.

Игорь Макар, 43 года

Бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Беларуси, а ныне представитель гражданской инициативы «Белорусский народный трибунал».

В «Алмазе» он служил с 1998 по 2003 год. Потом уволился, вошел в команду Александра Козулина во время президентских выборов 2006 года. После тех выборов Александр Козулин был арестован во время акции протеста, а Игорь Макар успел выехать в Европу и попросить политическое убежище. С того же года живет в Литве в статусе политического беженца.

Утверждает, что все эти годы поддерживал контакты со многими белорусскими силовиками и периодически выступает с громкими заявлениями. КГБ Беларуси включил его в « список лиц , причастных к террористической деятельности».