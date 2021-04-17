Как устроена БелАЭС - взгляд изнутри

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АЭС в Островце - первая отечественная электростанция. Семь лет непрерывного строительства - и вот уже Беларусь получает атомные киловатты. Эксперты МАГАТЭ неоднократно подчеркивали: БелАЭС соответствует всем стандартам ядерной безопасности. Как устроена атомная электростанция?



"Один день" на Белорусской атомной электростанции на "Беларусь 1"

Рассказывает Светлана Чернова. С Белорусской АЭС Сергея Быльчинского связывает семилетняя история. Он видел и самый разгар ее строительства, когда на площадке стоял лес кранов, и непосредственно запуск. Сегодня в зоне ответственности заместителя главного инженера по ремонту БелАЭС подразделение, которое отвечает за безаварийное функционирование оборудования. Это основное направление, обеспечивающее безопасность. Это будет первый эксплуатационной контроль. В принципе на АЭС действует система планово-предупредительного ремонта. Внимание - каждому объекту. А их площадка в сотню гектаров вмещает около 140.







Общая мощность реакторов АЭС в Островце - 2400 МВт





Сердце атомной станции - реактор. У Белорусской АЭС их два: ВВЭР-1200 поколения 3+. Общая энергетическая мощность 2400 мегаватт. От предыдущих реакторы отличаются дополнительными системами безопасности, не требующими участия человека.



Первый энергоблок БелАЭС произвел 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии

В качестве топлива станция использует слабообогащенный диоксид урана. Топливные таблетки заполняют тепловыделяющие сборки. Вес одной около 800 килограммов. Таких в реакторе 163. Охлаждение циркуляционной воды происходит в специальной башне. Ее высота 167 метров.

Европейские эксперты завершили работу на Белорусской АЭС







Штат Белорусской АЭС - более 2 тысяч работников. Ежегодно персонал проходит не менее 80 часов практики в учебно-тренировочном центре. Это отдельное здание с классами и мастерскими. Здесь же находится полномасштабный тренажер блочного пульта управления. Есть и различные сценарии тренажерного занятия для экстренных ситуаций.





АЭС покроет потребности Беларуси в электроэнергии на 30 %

Первое включение энергоблока в электроэнергетику Беларуси состоялось 3 ноября прошлого года. С этого момента выработано более 1 миллиарда киловатт-часов. Полное введение АЭС в эксплуатацию покроет потребности нашей страны в электроэнергии более чем на 30 %. В объединенную энергосистему киловатт-часы со второго энергоблока поступят уже в мае следующего года.



