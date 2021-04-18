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«Пытаются хоть как-то натянуть сову на глобус». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»
18.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сюжете ОНТ показали
Бывший силовик, проживаюший в Нью-Йорке, Павел Кулаженко рассказал TUT.BY, что в эфире было несколько фрагментов из разных онлайн-встреч.
— Это был открытый дискуссионный клуб, который собирался с января месяца. Состав участников конференций так же менялся. Конференции рассылались очень многим людям. На нашей дискуссионной площадке обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белоруской семье: как ускорить уход Лукашенко, — пояснил Кулаженко.
Он подчеркивает, что дискуссии теоретиков ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов не имеют.
— Хотя сейчас провластные СМИ пытаются хоть как-то «натянуть сову на глобус» и оправдать похищение в России двух граждан Беларуси и доставку их в Минск, куда они в ближайшее время не собирались, — добавил «заговорщик».
По поводу подачи отрывков из онлайн-дискуссий в сюжете гостелевидения, Павел Кулаженко выразился очень лаконично: «ни слова правды».
— Там многие фразы вырезаны из контекста, чтобы представить информацию в свете, выгодном властям.
«Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое»
Еще один из «семерки», ученый Александр Перепечко, также проживающий в США, в комментарии
Перепечко подчеркнул, что во время онлайн-дискуссий велись дискуссии обо всех возможных и невозможных вариантах сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.
— Государственный переворот — главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое, — подчеркивает ученый.
«Дело заговорщиков»
Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
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«Пытаются хоть как-то натянуть сову на глобус». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»
- Там многие фразы вырезаны из контекста, чтобы представить информацию в свете, выгодном властям.
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