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В ФСБ России рассказали новые подробности «дела о планировавшемся в Беларуси перевороте»

18.04.2021 13:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» показали кадры оперативной съемки ФСБ и раскрыли новые подробности подготовки покушения на Александра Лукашенко, сообщают российские СМИ.

В сюжете сказано о задержании Юрия Зенковича и Александра Федуты, которые встречались в корчме на Садовом кольце в Москве с «некоторыми генералами Вооруженных сил Беларуси», передает РБК.

«Задача № 1 — устранить самого главного. Задача № 2 — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача № 3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», — приводятся в эфире якобы слова Зенковича.

В эфире заявили, что от хакеров были получены данные о высших должностных лицах страны. Указано, что на встречу Федута и Зенкович привезли поименный список лиц, которых собирались устранить: «Все личные данные на них <…> Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим».

В сюжете сказано, что подозреваемые планировали учредить государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий, передает РИА Новости.

Кроме того, журналисты сообщили, что после переворота подозреваемые хотели разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко.

«Дело заговорщиков»

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и Юрий Зенкович были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Он также заявил, что за подготовкой покушения стояли спецслужбы и руководство США.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В отношении них, по данным ФСБ, белорусскими властями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни.

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Теги: Минск
 
 
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В эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» показали кадры оперативной съемки ФСБ о задержании Александра Федуты и Юрия Зенковича и раскрыли новые...
 
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