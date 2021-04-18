Посол США заявила, что не приехала в Минск из-за отсутствия визы

Источник материала: Tut.by

Посол США в Беларуси Джули Фишер пока не прибыла в Минск, так как у нее нет визы. Об этом она 16 апреля заявила в интервью Национальному общественному радио США.

Ведущая спросила у посла, когда она летит в Минск. Джули Фишер заявила, что у нее нет визы.

— Мы потратили много лет на то, чтобы восстановить позитивные двусторонние отношения, что сложно из-за отсутствия послов в столицах двух стран. С нового года я надеялась прибыть в Минске. Я была утверждена на должность Сенатом США в конце декабря. Но до сих пор не удалось приехать в Минск. США, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий, — сказала Фишер.

На уточняющий вопрос журналиста, что для этого требуется, посол ответила, что ей нужна виза: «А ее у меня еще нет. Но Соединенные Штаты не будут просто сидеть сложа руки, пока мы надеемся на получение визы, я буду прямым образом этим заниматься.

Посол заявила, что собирается в ближайшее время отправиться в Вильнюс и Варшаву, чтобы «напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют озабоченность США по поводу событий в Беларуси».

Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь. В сентябре 2020 года комитет по международным делам Сената США утвердил Фишер на должность посла в Беларуси, в конце декабря ее привели к присяге .

До приезда нового посла заместитель руководителя миссии Джеф Джук взял на себя роль временного поверенного.