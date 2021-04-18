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Госдеп назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко
18.04.2021 17:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения Александра Лукашенко. Об этом заявил в воскресенье
— Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным, — заявил представитель Госдепартамента.
По его словам, Соединенные Штаты готовы оказать консульскую помощь гражданину США, которого задержали по подозрению попытке захватить власть в Беларуси (речь идет о
Накануне во время субботника
— Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей.
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
В отношении них, по данным ФСБ, белорусскими властями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни.
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Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.
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