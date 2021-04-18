Госдеп назвал ложными заявления о причастности США к попыткам устранения Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения Александра Лукашенко. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным, — заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, Соединенные Штаты готовы оказать консульскую помощь гражданину США, которого задержали по подозрению попытке захватить власть в Беларуси (речь идет о Юрии Зенковиче . — Прим. TUT.BY).

Накануне во время субботника Лукашенко заявил , что в стране готовилось покушение на него и его сыновей. Детей («одного, второго, как получится») собирались держать в погребе в Гомельской области.

— Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В отношении них, по данным ФСБ, белорусскими властями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси. Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни.