|
Нефть из Азербайджана в Беларусь поставляется регулярно - SOCAR
18.04.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр – Sputnik. Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставлять нефть в Беларусь, сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
Он напомнил, что с белорусской стороной в конце прошлого года было подписано соглашение о регулярных поставках нефти сроком на год.
"В соответствии с этим соглашением, SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе и в согласованном порядке", – заявил Ахмедов РИА Новости.
В этом году Минск планирует купить миллион тонн нефти в Азербайджане, сообщил ранее посол Беларуси Андрей Равков. На апрель уже поставлено более половины объемов – около 270 тысяч тонн. Сейчас белорусские НПЗ ожидают очередную поставку из Баку - готовится к разгрузке танкер с 90 тысячами тонн нефти (этого хватит на 3 дня работы одного нефтеперерабатывающего предприятия - Sputnik). В 2020 году Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тысяч тонн нефти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)