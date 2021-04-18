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Нефть из Азербайджана в Беларусь поставляется регулярно - SOCAR

18.04.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставлять нефть в Беларусь, сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

Он напомнил, что с белорусской стороной в конце прошлого года было подписано соглашение о регулярных поставках нефти сроком на год.

"В соответствии с этим соглашением, SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе и в согласованном порядке", – заявил Ахмедов РИА Новости.

В этом году Минск планирует купить миллион тонн нефти в Азербайджане, сообщил ранее посол Беларуси Андрей Равков. На апрель уже поставлено более половины объемов – около 270 тысяч тонн. Сейчас белорусские НПЗ ожидают очередную поставку из Баку - готовится к разгрузке танкер с 90 тысячами тонн нефти (этого хватит на 3 дня работы одного нефтеперерабатывающего предприятия - Sputnik). В 2020 году Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тысяч тонн нефти.

Визит Лукашенко в Баку

Белорусский президент прибыл в столицу Азербайджана 13 апреля. В этот же день сразу после приземления он направился в резиденцию Ильхама Алиева, где встретился со своим азербайджанским коллегой.

© Sputnik / Илья Наймушин
Минск и Баку будут совместно продавать белорусские нефтепродукты

По итогам встреч в узком и широком составах было подписано несколько документов, в том числе меморандум о взаимопонимании между концерном "Белнефтехим" и компанией SOCAR. Согласно подписанному документу основные направления сотрудничества ориентированы на улучшение взаимодействия в сфере организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также активизации диалога между производителями и потребителями углеводородных ресурсов, технического аудита на белорусских НПЗ для повышения эффективности.

Беларусь закупает нефть у России (с поставками по нефтепроводу "Дружба" и железной дороге), Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас белорусские НПЗ ожидают очередную партию азербайджанской нефти – готовится к разгрузке танкер с 90 тысячами тонн бакинского "черного золота".
 
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