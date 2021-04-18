«Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было». В КГБ сообщили подробности по «делу о госперевороте»

Источник материала: Tut.by

В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело по статье о попытке государственного переворота. Оперативно-разыскные мероприятия продолжались более 6 месяцев. Об этом в эфире ОНТ рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, комментируя показанный в субботу телеканалом сюжет с участием главы КГБ Иваном Тертелем.



Скриншот видео ОНТ

Константин Бычек заявил, что в Беларуси «по сути готовился государственный переворот». По полученным оперативным данным, один из задержанных — гражданин США Юрий Зенкович — был связан со спецслужбами этой страны.

— Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти.

По словам Бычека, были задокументированы «встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых, в том числе ранее, была пресечена Комитетом госбезопасности».

— Мы зарегистрировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.

Представитель КГБ заявил, что в интересах следствия не может разглашать подробности дела, но пообещал, что в ближайшее время будут озвучены все подробности проведенных спецопераций, «будет рассказано о роли и месте каждого участника этого заговора».

Что касается проведенных в Москве задержаний, то, по словам Бычека, все делалось с разрешения российской стороны: информация о приезде Юрия Зенковича в Москву поступила в марте, и Комитет госбезопасности связался с руководством ФСБ, чтобы получить разрешение на приезд оперативной группы в Москву.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РБ — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было.

Бычек уточнил, что дело возбуждено по части первой данной статьи и его фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, все задержанные находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания, заявил Бычек.

— Нами в числе прочего подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела, — отметил он.

«Дело о перевороте»

Накануне во время субботника Лукашенко заявил , что в стране готовилось покушение на него и его сыновей. Детей («одного, второго, как получится») собирались похитить и держать в погребе в Гомельской области.

— Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.