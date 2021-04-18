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«Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было». В КГБ сообщили подробности по «делу о госперевороте»
18.04.2021 20:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело по статье о попытке государственного переворота. Оперативно-разыскные мероприятия продолжались более 6 месяцев. Об этом в эфире ОНТ рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, комментируя показанный в субботу телеканалом
Константин Бычек заявил, что в Беларуси «по сути готовился государственный переворот». По полученным оперативным данным, один из задержанных — гражданин США Юрий Зенкович — был связан со спецслужбами этой страны.
— Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти.
По словам Бычека, были задокументированы «встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых, в том числе ранее, была пресечена Комитетом госбезопасности».
— Мы зарегистрировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций.
Представитель КГБ заявил, что в интересах следствия не может разглашать подробности дела, но пообещал, что в ближайшее время будут озвучены все подробности проведенных спецопераций, «будет рассказано о роли и месте каждого участника этого заговора».
Что касается проведенных в Москве задержаний, то, по словам Бычека, все делалось с разрешения российской стороны: информация о приезде Юрия Зенковича в Москву поступила в марте, и Комитет госбезопасности связался с руководством ФСБ, чтобы получить разрешение на приезд оперативной группы в Москву.
— Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РБ — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было.
Бычек уточнил, что дело возбуждено по части первой данной статьи и его фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются, все задержанные находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания, заявил Бычек.
— Нами в числе прочего подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи при расследовании данного уголовного дела, — отметил он.
«Дело о перевороте»
Накануне во время субботника
— Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей.
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
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«Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было». В КГБ сообщили подробности по «делу о госперевороте»
Следственные действия продолжаются, все задержанные находятся в СИЗО КГБ и дают признательные показания, заявил Бычек.
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