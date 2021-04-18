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Польша опровергла заявление ФСБ РФ о причастности к подготовке покушения на Лукашенко
19.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польша опровергла утверждение ФCБ о причастности к подготовке покушения на Александра Лукашенко.
— Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет. Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Прошу это услышать — во-первых. И знать: если кто-то это пану подбрасывает, его обманывают, —
Ранее «абсолютно ложным»
17 апреля ФСБ сообщила, что задержанные в Москве белорусский политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович планировали военный переворот в Беларуси и физическое устранение Александра Лукашенко. Утверждалось, что в российскую столицу Зенкович прибыл «после проведенных консультаций в США и Польше».
Федута и Зенкович вывезены в Беларусь. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.
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Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Прошу это услышать - во-первых. И знать: если кто-то это пану подбрасывает, его обманывают, - заявил глава...
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