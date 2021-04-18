ФСБ опубликовала полное видео встречи Федуты и Зенковича в ресторане и их задержания

Источник материала: Tut.by

ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку встречи Юрия Зенковича и Александра Федуты в ресторане, а также кадры их задержания.

Как сообщалось ранее , Зенкович и Федута встречались в корчме на Садовом кольце в Москве с «некоторыми генералами Вооруженных сил Беларуси».

— Задача № 1 — устранить самого главного. Задача № 2 — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача № 3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска, — дублируют титры звучащий на видео голос, а подпись гласит, что это говорит Зенкович.

— Грубо говоря, основная цель всего этого мероприятия, самая первая, физическое устранение? — уточняет чей-то голос. Звучит утвердительный ответ.

Дальше речь идет о том, что «как минимум 30 человек должны быть интернированы буквально в первый час». Интернированы должны быть руководство КГБ, МВД, СК, а также премьер, так как он «автоматически становится исполняющим обязанности президента».

«Все личные данные на них <…> Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим».

Звучит также, что основная задача — за пять лет трансформировать общество и государство, потому что если сейчас проводить новые выборы, то «вместо Лукашенко — выберут Лукашенко».

— Будет создан государственный совет, куда войдут лидеры всех зарегистрированных партий, — звучит якобы от Федуты.

— Вообще наше предложение — всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25, — эти титры подписаны, как Зенкович.

Речь идет также про «группу партизан с оружием на базах», называется дата 9 мая.

— Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом, его надо просто взять, тихонечко, при случае. (Видимо это высказывание российские журналисты трактовали , как то, что после переворота подозреваемые хотели разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко.)

Далее следуют кадры непосредственно задержаний Зенковича и Федуты.

Юрия Зенковича и Александра Федуту задержали в Москве 14 апреля. Как заявили в ФСБ, они планировали устроить в Беларуси военный переворот и устранить Александра Лукашенко. По информации ФСБ, они прибыли в Москву после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси».

Как сообщил сегодня начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 УК РБ — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем.