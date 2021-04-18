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Директор "Белавиа" рассказал, когда в Минск прилетят новейшие самолеты
19.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр – Sputnik. Флот авиакомпании в конце апреля пополнится бразильским Embraer 195-E2, а в конце мая – американским Boeing 737-8 (МАХ), рассказал Sputnik гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец.
"Третий Embraer 195 второго поколения и пока не последний будет в конце месяца. Второй Boeing 737-8 ожидаем в конце мая. Потом будет небольшой перерыв, и поставки еще трех новейших "Боингов", – пояснил он.
Напомним, на прошлой неделе в Минск из Сиэтла
"Сейчас в 169 государств можно летать. Но по каждому конкретному самолету, который поступает во флот авиакомпании, направляются документы в авиационные власти всех стран, куда мы хотим лететь. Ждем ответа неделю-две, могут или не могут эти самолеты вылетать", – объяснил гендиректор "Белавиа".
Игорь Чергинец добавил, что сейчас в компании оценивают, куда "такой большой самолет с таким количеством людей целесообразно будет запустить".
Также в ближайшее время "Белавиа"
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В парке белорусской авиакомпании сейчас 15 "американцев" и 14 "бразильцев", в ближайшее время он пополнится новыми воздушными судами.
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