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Совбез: У границ Беларуси непрерывно идут учения иностранных войск
19.04.2021 07:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Учения иностранных войск у границ Беларуси со странами ЕС идут «буквально круглые сутки», заявил заместитель госсекретаря совета безопасности Владимир Арчаков на телеканале
Он отметил, что не считает, что территория Беларуси никого не интересует и что никто не собирается ее завоевывать.
— События и факты говорят об обратном, если посмотреть в том числе на военные приготовления наших соседей, Россию я не имею в виду. Военные расходы всех сопредельных с нами государств даже превышают определенные натовские минимумы. Некоторых государств — весьма значительно. Военное присутствие в том числе международных иностранных контингентов постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается, — сказал Арчаков.
По его словам, количество военных учений в сопредельных странах только увеличивается.
— Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях. То есть если даже себе представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, то получается, что буквально круглые сутки возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство, — заявил Арчаков.
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- Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях, - заявил Арчаков.
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