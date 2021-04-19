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Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

19.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Приставка «евро» творит чудеса. Когда-то мы гнались за евроремонтами (благо, это время прошло), сегодня рынок горит евродвушками. Каждый приличный застройщик включил в свой портфель евро-формат, а некоторые предложили переделать «однушки» по евро-лекалам уже даже в готовых домах. Как простая однокомнатная квартира с большой кухней возымела такой успех? Как грамотно использовать сложное пространство? Разбираемся вместе с дизайнером студии «Квартира №17» Анастасией Бриченок.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

«Евродвушки» это дешево?

Еще лет десять назад мы мыслили категориями, что проходная комната – это плохо. Тренд на сегодня – объединенные пространства, свободная планировка, многофункциональность. В старых хрущевках рушат стены, в новостройках их даже не ставят, а все для того, чтобы заполучить модную кухню-гостиную. Евро-формат удобен не для всех, но поклонников много. Анастасией Бриченок уверена – это отличный компромисс для тех, кто хочет "двушку”, а денег хватает только на “однушку”:

– Что такое евродвушка? Если просто, то это компромисс между двухкомнатной и однокомнатной квартирой, где можно обустроить полноценную изолированную спальню и просторную кухню-гостиную. Как правило, площадь этих квартир от 38 до 50 “квадратов”, в помещении два окна, совмещенный санузел, лоджия и очень маленький коридор. Площадь ограничена, задач много, а, значит, какая-то из зон будет страдать. Поэтому, на мой взгляд, такой формат жилья подойдет для жизни одного человека или пары. Семье с детьми придется чем-то жертвовать – если отдавать спальню под детскую, то родителям придется ночевать в гостиной на диване. Не каждому подойдут такие условия. Из минусов также: запахи готовки в гостиной, маленький санузел, если вы захотите разместить там стиральную машинку, придется пожертвовать ванной в пользу душа.

Но, если сравнивать евродвушку с однокомнатной квартирой, то преимуществ больше. Есть, конечно, свои нюансы, ведь не хочется отдыхать в помещении, пропахшем котлетами и заваленном кастрюлями. На помощь – хорошая вытяжка, закрытые полки, красивые аксессуары. В таких квартирах кухня должна продолжить эстетику гостиной, а не наоборот. Благо, сейчас, выбор материалов широкий, техника встраивается, найти аксессуары можно под любой интерьер. Если все сделать грамотно, то вы получите комфортную почти двухкомнатную квартиру по цене “однушки”.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

– А лайфхаков, как этого добиться полно. Так, к примеру, в евродвушках часто страдает рабочая зона на кухне. В стремлении сделать уютную гостиную, для готовки выделяется очень мало места. В одной из квартир, где рабочая поверхность кухни была совсем маленькой, мы предусмотрели панель, которая закрывает раковину – при необходимости это позволяет расширить рабочее пространство или спрятать грязную посуду на случай незваных гостей. Более распространенный варианта – столешница-барная стойка. В целом, многофункциональность вещей очень помогает, когда пространство ограничено. Сегодня мы рассмотрим простые идеи, которые каждый может воплотить в своей квартире.

«Когда попадаешь в «бетонную» квартиру, то не понимаешь, как сюда все поместить»

В портфолио дизайнера больше всего евродвушек из комплексов DanaHoldihgs. Причина понятна – застройщик занимает огромную долю рынка, продавая «полуфабрикат». Клиенты клюют на цены, уже потом задумываясь над тем, что делать с приобретением:

– Евродвушка – популярная планировка для проектов Dana Holdings. “Маяк Минска”, “Минск-Мир”, “Парк Челюскинцев” – это очень большие комплексы с огромным количеством квартир, соответственно, и заказчиков. Люди покупают квартиры «на бумаге», а, когда попадают в готовое жилье, приходят в замешательство, ведьна чертежах помещения кажутся гораздо больше. Когда ты приходишь в «бетонную» квартиру, не понимаешь, как сюда все поместить. Особенно, если в квартире нет даже перегородок. К слову, зачастую – это хорошо. Если вы не спешите с заселением, то получаете возможность сходу сделать качественный ремонт, не тратя силы, деньги и время на переделки, перенос стен и электрики. Гораздо проще строить, чем переделывать.

Со слов дизайнера, евроквартиры дают массу планировочных возможностей, но и огромное поле для ошибок. В таких квартирах надо рассчитывать пространство до сантиметра, так как комнаты получаются не типичных габаритов – узкие и длинные. Однако есть много вариантов, как сделать такое, на первый взгляд, неуютное жилье комфортным.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

С чего начинать

– Разработка планировки это сухой расчет. Первое, что нужно сделать – взять в руки рулетку и обмерить всю квартиру. Дальше – техническое задание: прописываем состав семьи, пожелания по функционалу, количеству мебели и сантехники. Остается – конструктор: впихнуть весь набор в небольшое пространство. Важно при этом продумать проходы, открывание дверей и шкафов, удобно распределить розетки и выключатели, создать место для кормушки кота.

Чтобы квартира была функциональной и комфортной, еще на этапе проектирования нужно просчитать различные сценарии жизни: где будет стоять новогодняя елка, за каким столом вы будете встречать гостей, где предпочитаете завтракать, а где отдыхать. На первый взгляд, все это мелочи, но именно они в жизни раздражают больше всего.

– Конечно, с опытом решать такие задачки проще. Профессионал знает, сколько сантиметров должен быть проход у кровати, как сделать максимально функциональным коридор, как расставить мебель в узком пространстве или сэкономить место при переносе радиаторов. Гораздо проще, решать эти задачи, когда сталкиваешься с ними каждый день.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Для примера мы взяли 5 популярных планировок. По концепции они схожи, но каждый из вариантов дает свои преимущества. Это реальные проекты, которые Анастасия делала на заказ. Наши читатели смогут воспользоваться планировочными решениями бесплатно.

Вариант №1: евродвушка площадью 41 «квадрат» с колонной

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Вариант №1 – типичная планировка для евродвушки. В квартире два окна, лоджия, совмещенный санузел. Из сложностей – несущая колонна в центре помещения. Убрать или перенести ее не получится, а, значит, «плясать» надо от того, что есть.

– Эту квартиру мы проектировали для молодой девушки. По тех. заданию, заказчица проживает в ней одна. В целом, планировка достаточно удачная, единственный минус – колонна. Тем, кто сейчас выбирает квартиру, советую брать помещение без колонн, так как это сильно ограничивает возможности проектирования.

Планировочных решений два. В одном из них дизайнеры смогли найти место даже для гардеробной. Вот так выглядят эскизы расстановки мебели. В планах предусмотрено и то, как будут открываться двери и окна – это важно сделать сразу, чтобы потом не получилось неловко.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Если площадь санузла до 5 «квадратов», то Анастасия рекомендует размещать душевую кабину, а не ванную – в таком случае, в помещении остается место для стирально-сушильной машины. К слову, это еще один лайфхак, чтобы не загромождать пространство сушками для белья. Визуализация квартиры выглядит так:

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Вариант №2: евродвушка со свободной планировкой

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Эта планировка удачней с точки зрения отсутствия колонн, но даже в таких помещениях есть на что обратить внимание:

 – Хорошо, когда в квартире два стояка и они расположены в разных концах помещения. Это позволит расположить кухонное оборудование там, где это будет удобно. Не всегда есть возможность пустить канализацию по полу или потолку через всю квартиру. Плюс – это насосы, приспособления, лишние траты денег и времени.

Для такой планировки дизайнер предложила также два варианта расстановки мебели:

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Вариант №3: евродвушка площадью 51 кв.м с большой лоджией

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Площадь этой квартиры 51 квадратный метр, 8 из которых – лоджия. В таких случаях особенно важно сделать «холодное» помещение максимально функциональным. Ведь жалко платить за 8 «квадратов», чтобы просто хранить там велосипед или новогоднюю елку.

– Самое простое – обустроить на балконе систему хранения, но, если лоджия больше 1,1 метра по ширине, то там уже возможно обустроить рабочий кабинет или зону отдыха. Здесь советую предусмотреть теплый пол и хорошие окна, чтобы на лоджии было комфортно в любое время года.

Если говорить про жилую зону, то часто после перепланировки мы получаем узкую и длинную кухню-гостиную, где сложно реализовать все «хотелки»: стол, диванчик, кухню и прочее. Приходится выбирать. Советую ориентироваться на личные потребности – если вы много готовите, то на рабочей зоне лучше не экономить. Разумно отказаться от обеденного стола в пользу барной стойки, как части кухонной столешницы. Это место подойдет и для завтраков и для готовки. Кроме того, сейчас большой выбор журнальных столов, трансформирующихся в обеденный стол при необходимости. 

Рационально нужно подойти и к выбору кухонной техники. Если вы хотите, чтобы основное помещение больше напоминало гостиную, а не кухню, то стоит скрыть кухонные принадлежности и технику. Если готовите нечасто, то обойтись можно варочной поверхностью на две конфорки, это тоже поможет увеличить рабочую зону.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Вариант №4: небольшая евродвушка площадью 39 кв.м

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Теперь рассмотрим небольшую квартиру площадью 39 квадратных метров.

– Чем меньше площадь, тем больше задач. В такой планировке есть возможность выделить изолированную спальню, но тогда мы получаем вытянутую кухню-гостиную. Мы предложили один из вариантов, когда кухня-гостиная приближена к квадрату, но тогда место для кровати есть только в нише, то есть нет отдельной спальни, зато появилась кладовка. Если живешь один, то вполне рабочий вариант. Единственный совет – предусмотреть хороший приток воздуха в спальную зону.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

В современных домах часто можно встретить французское остекление. В этом случае радиаторы вешают на прилегающие стенки, что съедает пространство. Рекомендация дизайнера – смело менять громоздкие радиаторы на современные вертикальные модели. Они смотрятся стильно и занимают гораздо меньше места. Еще один момент – единый дизайн. Времена, когда было модно в каждой комнате создавать «свое» настроение, – в прошлом. Для маленьких квартир это особенно актуально. Чтобы не резать пространство разнообразием фактур, лучше использовать единое напольное покрытие для всей квартиры, не выделяя зону кухню. Как вариант – виниловый пол: не впитывает влагу, не боится ударов, долго сохраняет презентабельный вид даже на кухне.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Вариант №5: однокомнатная квартира схожей площади в панельном доме

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

На десерт – однокомнатная квартира в «Новой Боровой». Дом панельный с перегородками. Площадь помещения – 45,3 квадратных метра, санузлы раздельные, коридор – 4,4 метра.

– Из квартир с перегородками и свободной планировкой, я бы выбрала второе. Но конструктив – не единственное, на что мы опираемся при выборе жилья. Если вы купили такую квартиру, то с ней тоже можно работать. Минус – не всегда есть возможность поменять кухню-гостиную со спальней местами, чтобы выиграть пространство. По планировке от застройщика, кухня – это отдельная комната, а большую комнату мы разделили на гостиную и спальную зоны. Разделить пространство можно с помощью реечных перегородок, стеллажей  или текстиля – это экономично и красиво вписывается в интерьер.

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

Советы покупателям евродвушек от дизайнера студии «квартира №17» Анастасии Бриченок:

  • Выбирайте квартиры без колонн. Колонны ограничивают в планировочном решении, усложняют процесс расстановки мебели;
  • Лучше, когда в квартире два стояка, расположенные в противоположных частях помещения. Это позволяет обустроить кухонное оборудование там, где это удобно;
  • Обращайте внимание на расположение вентиляционных шахт. В идеале, когда они находятся в наружных стенах квартиры, а не служат ограничивающей перегородкой между санузлом и комнатой;
  • Лучше выбрать душевую, а не ванну, тогда санузел будет более свободным и найдется место для хранения;
  • Используйте единые материалы и цвета в отделке всей квартиры;
  • Не бойтесь менять радиаторы на современные вертикальные модели;
  • Светопрозрачная, широкая дверь послужит хорошей перегородкой между гостиной зоной и спальней. Так вы объединение пространство.
Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

 
Теги: Минск
 
 
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