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Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
19.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Приставка «евро» творит чудеса. Когда-то мы гнались за евроремонтами (благо, это время прошло), сегодня рынок горит евродвушками. Каждый приличный застройщик включил в свой портфель евро-формат, а некоторые
«Евродвушки» – это дешево?
Еще лет десять назад мы мыслили категориями, что проходная комната – это плохо. Тренд на сегодня – объединенные пространства, свободная планировка, многофункциональность. В старых хрущевках рушат стены, в новостройках их даже не ставят, а все для того, чтобы заполучить модную кухню-гостиную. Евро-формат удобен не для всех, но поклонников много. Анастасией Бриченок уверена – это отличный компромисс для тех, кто хочет "двушку”, а денег хватает только на “однушку”:
– Что такое евродвушка? Если просто, то это компромисс между двухкомнатной и однокомнатной квартирой, где можно обустроить полноценную изолированную спальню и просторную кухню-гостиную. Как правило, площадь этих квартир от 38 до 50 “квадратов”, в помещении два окна, совмещенный санузел, лоджия и очень маленький коридор. Площадь ограничена, задач много, а, значит, какая-то из зон будет страдать. Поэтому, на мой взгляд, такой формат жилья подойдет для жизни одного человека или пары. Семье с детьми придется чем-то жертвовать – если отдавать спальню под детскую, то родителям придется ночевать в гостиной на диване. Не каждому подойдут такие условия. Из минусов также: запахи готовки в гостиной, маленький санузел, если вы захотите разместить там стиральную машинку, придется пожертвовать ванной в пользу душа.
Но, если сравнивать евродвушку с однокомнатной квартирой, то преимуществ больше. Есть, конечно, свои нюансы, ведь не хочется отдыхать в помещении, пропахшем котлетами и заваленном кастрюлями. На помощь – хорошая вытяжка, закрытые полки, красивые аксессуары. В таких квартирах кухня должна продолжить эстетику гостиной, а не наоборот. Благо, сейчас, выбор материалов широкий, техника встраивается, найти аксессуары можно под любой интерьер. Если все сделать грамотно, то вы получите комфортную почти двухкомнатную квартиру по цене “однушки”.
– А лайфхаков, как этого добиться полно. Так, к примеру, в евродвушках часто страдает рабочая зона на кухне. В стремлении сделать уютную гостиную, для готовки выделяется очень мало места. В одной из квартир, где рабочая поверхность кухни была совсем маленькой, мы предусмотрели панель, которая закрывает раковину – при необходимости это позволяет расширить рабочее пространство или спрятать грязную посуду на случай незваных гостей. Более распространенный варианта – столешница-барная стойка. В целом, многофункциональность вещей очень помогает, когда пространство ограничено. Сегодня мы рассмотрим простые идеи, которые каждый может воплотить в своей квартире.
«Когда попадаешь в «бетонную» квартиру, то не понимаешь, как сюда все поместить»
В портфолио дизайнера больше всего евродвушек из комплексов DanaHoldihgs. Причина понятна – застройщик занимает огромную долю рынка, продавая «полуфабрикат». Клиенты клюют на цены, уже потом задумываясь над тем, что делать с приобретением:
– Евродвушка – популярная планировка для проектов Dana Holdings. “Маяк Минска”, “Минск-Мир”, “Парк Челюскинцев” – это очень большие комплексы с огромным количеством квартир, соответственно, и заказчиков. Люди
Со слов дизайнера, евроквартиры дают массу планировочных возможностей, но и огромное поле для ошибок. В таких квартирах надо рассчитывать пространство до сантиметра, так как комнаты получаются не типичных габаритов – узкие и длинные. Однако есть много вариантов, как сделать такое, на первый взгляд, неуютное жилье комфортным.
С чего начинать
– Разработка планировки это сухой расчет. Первое, что нужно сделать – взять в руки рулетку и обмерить всю квартиру. Дальше – техническое задание: прописываем состав семьи, пожелания по функционалу, количеству мебели и сантехники. Остается – конструктор: впихнуть весь набор в небольшое пространство. Важно при этом продумать проходы, открывание дверей и шкафов, удобно распределить розетки и выключатели, создать место для кормушки кота.
Чтобы квартира была функциональной и комфортной, еще на этапе проектирования нужно просчитать различные сценарии жизни: где будет стоять новогодняя елка, за каким столом вы будете встречать гостей, где предпочитаете завтракать, а где отдыхать. На первый взгляд, все это мелочи, но именно они в жизни раздражают больше всего.
– Конечно, с опытом решать такие задачки проще. Профессионал знает, сколько сантиметров должен быть проход у кровати, как сделать максимально функциональным коридор, как расставить мебель в узком пространстве или сэкономить место при переносе радиаторов. Гораздо проще, решать эти задачи, когда сталкиваешься с ними каждый день.
Для примера мы взяли 5 популярных планировок. По концепции они схожи, но каждый из вариантов дает свои преимущества. Это реальные проекты, которые Анастасия делала на заказ. Наши читатели смогут воспользоваться планировочными решениями бесплатно.
Вариант №1: евродвушка площадью 41 «квадрат» с колонной
Вариант №1 – типичная планировка для евродвушки. В квартире два окна, лоджия, совмещенный санузел. Из сложностей – несущая колонна в центре помещения. Убрать или перенести ее не получится, а, значит, «плясать» надо от того, что есть.
– Эту квартиру мы проектировали для молодой девушки. По тех. заданию, заказчица проживает в ней одна. В целом, планировка достаточно удачная, единственный минус – колонна. Тем, кто сейчас выбирает квартиру, советую брать помещение без колонн, так как это сильно ограничивает возможности проектирования.
Планировочных решений два. В одном из них дизайнеры смогли найти место даже для гардеробной. Вот так выглядят эскизы расстановки мебели. В планах предусмотрено и то, как будут открываться двери и окна – это важно сделать сразу, чтобы потом не получилось неловко.
Эта планировка удачней с точки зрения отсутствия колонн, но даже в таких помещениях есть на что обратить внимание:
– Хорошо, когда в квартире два стояка и они расположены в разных концах помещения. Это позволит расположить кухонное оборудование там, где это будет удобно. Не всегда есть возможность пустить канализацию по полу или потолку через всю квартиру. Плюс – это насосы, приспособления, лишние траты денег и времени.
Для такой планировки дизайнер предложила также два варианта расстановки мебели:
Площадь этой квартиры 51 квадратный метр, 8 из которых – лоджия. В таких случаях особенно важно сделать «холодное» помещение максимально функциональным. Ведь жалко платить за 8 «квадратов», чтобы просто хранить там велосипед или новогоднюю елку.
– Самое простое – обустроить на балконе систему хранения, но, если лоджия больше 1,1 метра по ширине, то там уже возможно обустроить рабочий кабинет или зону отдыха. Здесь советую предусмотреть теплый пол и хорошие окна, чтобы на лоджии было комфортно в любое время года.
Если говорить про жилую зону, то часто после перепланировки мы получаем узкую и длинную кухню-гостиную, где сложно реализовать все «хотелки»: стол, диванчик, кухню и прочее. Приходится выбирать. Советую ориентироваться на личные потребности – если вы много готовите, то на рабочей зоне лучше не экономить. Разумно отказаться от обеденного стола в пользу барной стойки, как части кухонной столешницы. Это место подойдет и для завтраков и для готовки. Кроме того, сейчас большой выбор журнальных столов, трансформирующихся в обеденный стол при необходимости.
Рационально нужно подойти и к выбору кухонной техники. Если вы хотите, чтобы основное помещение больше напоминало гостиную, а не кухню, то стоит скрыть кухонные принадлежности и технику. Если готовите нечасто, то обойтись можно варочной поверхностью на две конфорки, это тоже поможет увеличить рабочую зону.
Теперь рассмотрим небольшую квартиру площадью 39 квадратных метров.
– Чем меньше площадь, тем больше задач. В такой планировке есть возможность выделить изолированную спальню, но тогда мы получаем вытянутую кухню-гостиную. Мы предложили один из вариантов, когда кухня-гостиная приближена к квадрату, но тогда место для кровати есть только в нише, то есть нет отдельной спальни, зато появилась кладовка. Если живешь один, то вполне рабочий вариант. Единственный совет – предусмотреть хороший приток воздуха в спальную зону.
В современных домах часто можно встретить французское остекление. В этом случае радиаторы вешают на прилегающие стенки, что съедает пространство. Рекомендация дизайнера – смело менять громоздкие радиаторы на современные вертикальные модели. Они смотрятся стильно и занимают гораздо меньше места. Еще один момент – единый дизайн. Времена, когда было модно в каждой комнате создавать «свое» настроение, – в прошлом. Для маленьких квартир это особенно актуально. Чтобы не резать пространство разнообразием фактур, лучше использовать единое напольное покрытие для всей квартиры, не выделяя зону кухню. Как вариант – виниловый пол: не впитывает влагу, не боится ударов, долго сохраняет презентабельный вид даже на кухне.
На десерт – однокомнатная квартира в «Новой Боровой». Дом панельный с перегородками. Площадь помещения – 45,3 квадратных метра, санузлы раздельные, коридор – 4,4 метра.
– Из квартир с перегородками и свободной планировкой, я бы выбрала второе. Но конструктив – не единственное, на что мы опираемся при выборе жилья. Если вы купили такую квартиру, то с ней тоже можно работать. Минус – не всегда есть возможность поменять кухню-гостиную со спальней местами, чтобы выиграть пространство. По планировке от застройщика, кухня – это отдельная комната, а большую комнату мы разделили на гостиную и спальную зоны. Разделить пространство можно с помощью реечных перегородок, стеллажей или текстиля – это экономично и красиво вписывается в интерьер.
Советы покупателям евродвушек от дизайнера студии «квартира №17» Анастасии Бриченок:
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Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок
Приставка «евро» творит чудеса. Когда-то мы гнались за евроремонтами (благо, это время прошло), сегодня рынок горит евродвушками. Каждый приличный застройщик...
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