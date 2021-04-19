Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разбираем 5 популярных планировок

«Евродвушки» – это дешево?

Еще лет десять назад мы мыслили категориями, что проходная комната – это плохо. Тренд на сегодня – объединенные пространства, свободная планировка, многофункциональность. В старых хрущевках рушат стены, в новостройках их даже не ставят, а все для того, чтобы заполучить модную кухню-гостиную. Евро-формат удобен не для всех, но поклонников много. Анастасией Бриченок уверена – это отличный компромисс для тех, кто хочет "двушку”, а денег хватает только на “однушку”:

– Что такое евродвушка? Если просто, то это компромисс между двухкомнатной и однокомнатной квартирой, где можно обустроить полноценную изолированную спальню и просторную кухню-гостиную. Как правило, площадь этих квартир от 38 до 50 “квадратов”, в помещении два окна, совмещенный санузел, лоджия и очень маленький коридор. Площадь ограничена, задач много, а, значит, какая-то из зон будет страдать. Поэтому, на мой взгляд, такой формат жилья подойдет для жизни одного человека или пары. Семье с детьми придется чем-то жертвовать – если отдавать спальню под детскую, то родителям придется ночевать в гостиной на диване. Не каждому подойдут такие условия. Из минусов также: запахи готовки в гостиной, маленький санузел, если вы захотите разместить там стиральную машинку, придется пожертвовать ванной в пользу душа.

Но, если сравнивать евродвушку с однокомнатной квартирой, то преимуществ больше. Есть, конечно, свои нюансы, ведь не хочется отдыхать в помещении, пропахшем котлетами и заваленном кастрюлями. На помощь – хорошая вытяжка, закрытые полки, красивые аксессуары. В таких квартирах кухня должна продолжить эстетику гостиной, а не наоборот. Благо, сейчас, выбор материалов широкий, техника встраивается, найти аксессуары можно под любой интерьер. Если все сделать грамотно, то вы получите комфортную почти двухкомнатную квартиру по цене “однушки”.