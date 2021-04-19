Короткий релокейт из Беларуси: что можно арендовать за среднюю стоимость минской квартиры в соседних столицах

Источник материала: realt.by

Недавно мы обсуждали тренды рынка долгосрочной аренды жилья. Эксперты утверждают, что средний ценник, который рассчитал отдел аналитики Realt.by вполне соответствует реалиям. Мы решили проверить, а что за эту сумму можно арендовать в странах-соседках?

Согласно аналитике Realt. by ,средняя стоимость месячной аренды квартир в Минске за март составила: 1-комнатные квартиры — $272, 2-комнатные квартиры — $336, 3-комнатные квартиры — $421.

Пока тенденция идет на снижение средней стоимости аренды, но очень плавно и без скачков. Если белорусский рубль продолжит стоять на ногах, то ситуация не сильно изменится.

Мы возьмем среднюю стоимость «двушек», посмотрим, что за эти деньги сейчас можно снять в Минске, и глянем что за такую цену сдают в соседних столицах. То есть выбираем вилку $340 – 360.