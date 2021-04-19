Короткий релокейт из Беларуси: что можно арендовать за среднюю стоимость минской квартиры в соседних столицах

Недавно мы обсуждали тренды рынка долгосрочной аренды жилья. Эксперты утверждают, что средний ценник, который рассчитал отдел аналитики Realt.by вполне соответствует реалиям. Мы решили проверить, а что за эту сумму можно арендовать в странах-соседках?
Согласно аналитике Realt.by,средняя стоимость месячной аренды квартир в Минске за март составила: 1-комнатные квартиры — $272, 2-комнатные квартиры — $336, 3-комнатные квартиры — $421.
Пока тенденция идет на снижение средней стоимости аренды, но очень плавно и без скачков. Если белорусский рубль продолжит стоять на ногах, то ситуация не сильно изменится.
Мы возьмем среднюю стоимость «двушек», посмотрим, что за эти деньги сейчас можно снять в Минске, и глянем что за такую цену сдают в соседних столицах. То есть выбираем вилку $340 – 360.
В базе Realt.byв таком ценовом диапазоне и с фото можно найти 75 предложений однокомнатных квартир для долгосрочной аренды. В основном это квартиры площадью от 30 (студии) до 45 «квадратов», в относительно свежих ЖК с хорошим ремонтом и импортной техникой возле метро или в центре.
К примеру, «однушка» на Тимошенко площадью 40 квадратных метров, недалеко от станции метро «Кунцевщина». В квартире выполнен качественный ремонт, имеется оделенное спальное место, лоджия, необходимая техника. Квартира имеет очень необычную планировку с выходом в ванну через кухню.
Еще одна однокомнатная квартира сдается за $350 рядом со станцией метро «Петровщина». «Однушка» площадью в 40 «квадратов» имеет неплохой свежий ремонт, хорошую импортную кухонную технику и джакузи. Из необычного – рабочее место на лоджии и странная перегородка между кухней и комнатой.
Квартира поменьше (30 «квадратов») сдается на улице Денисовская. Светлая однушка с хорошим ремонтом. Ничего необычного, все просто, качественно, со вкусом. Плюсом выступает то, что «однушка» расположена в «Сталинке», имеет высокие потолки и стены из кирпича.
«Двушек» в таком диапазоне цен в базе чуть больше, чем «однушек» - 101 объявление с фото. Только вот практически все варианты уже находятся не в свежих ЖК, а в «Панельках» и «Хрущевках» в спальных районах. Хотя есть и варианты «Хрущевок» в самом центре.
К примеру, двухкомнатная квартира площадью 52 «квадрата» сдаётся на улице Старовиленской в районе Богдановича, Куйбышева, Веры Хоружей, Независимости. В квартире выполнен хороший косметический ремонт, мебель не самая свежая, но качественная, есть телевизор и даже ковер. Есть необходимая вся техника. В целом – очень уютно.
Еще одна «двушка» площадью в 43 квадратных метра сдается на 2-ом этаже «хрущевки» на пересечении Машерова и Красной. Уютная небольшая квартира с кухней, которая «совмещена» с комнатой. Хороший ремонт, хорошая мебель, полный комплект необходимой техники, на кухне даже имеется барная стойка. Вместо ванны установлена душевая кабина.
Квартиру побольше можно снять чуть подальше от центра. К примеру, на улице Шишкина сдается «двушка» площадью 68 квадратных метров. В квартире сделан свежий ремонт, только вот отсутствует мебель и потолок в одной из комнат, видимо у собственника закончились деньги, и он решил выставить как есть. Зато бонусом идет отличный вид из окна.
Вариантов «трешек» в таком ценовом диапазоне не много (29 штук в базе Realt.by), но среди них много вариантов вполне пригодных для комфортной жизни. Конечно, 100 метровых квартир с огромной террасой в новомодном ЖК здесь нет, но вполне уютные «трешки» в 60 «квадратов» в хрущевках и панельках имеются.
К примеру, возле самого МКАДа на улице Мирошниченко сдается «трешка» площадью 65 «квадратов». 9-тиэтажная «панелька», неплохой ремонт, не самая старая мебель и сантехника. Есть необходимая техника. Газовая плита не из новых, но надежная. В целом – можно жить без дополнительных вложений.
Еще один вариант сдаётся ближе к центру: «трешка» на Сурганова в районе Я.Коласа-Рига, Некрасова, Восточная. Квартира площадью 70 «квадратов» находится на 5-ом этаже 9-тиэтажной «панельки». Не самая новая мебель, но есть все для жизни, даже ковры. Присутствует вся необходимая техника, даже в переизбытке: два телевизора и два холодильника, хоть и не первой свежести.
Просторная трехкомнатная квартира сдается по улице Одинцова (район Запад, Красный Бор). «Трешка» площадью в 76 квадратных метров расположена, как и предшественники, в панельном доме. В квартере выполнен относительно свежий ремонт, установлена хорошая импортная техника, даже посудомоечная машина. Особенностью квартиры выступает «царская» мебель в спальне.
Киев
Столица Украины не сильно отличается от Минска ценами на аренду недвижимости. Все по правилам рынка: ближе к центру и метро – дороже, поближе к окраине – дешевле.
На популярном ресурсе по размещению объявлений olxможно найти 65 однокомнатных квартир в заданном ценовом диапазоне. К примеру на проспекте Григоренка сдается просторная «однушка» площадью 45 квадратных метров с отдельной кухней. Квартира находится на 16 этаже 24 этажного дома с консьержем. Есть необходимая для жизни мебель и техника (даже белорусский холодильник Атлант). До метро 20 минут пешком.
Еще одна однокомнатная квартира сдаётся на Кудряшова. Отдельная кухня, площадь 35 «квадратов. Имеется мебель, техника, ковер. Все для жизни. До метро 7 минут пешком.
Есть и совсем маленькие варианты, но с новым ремонтом. К примеру, в ЖК «Одесский бульвар» сдается небольшая «студия» площадью в 30 «квадратов». Арендодатель утверждает, что квартира абсолютно новая. Внутри есть все необходимое для жизни, даже бойлер, кондиционер и дорогой фильтр для воды, хоть и в скромном пространстве. До метро 15 минут пешком.
«Двушек» также немало. В базе в нашем ценовом диапазоне 55 объявлений. Как и в Минске – ремонт на таких объектах уже не такой свежий, как в однушках, а мебель пережила не первых арендаторов. К примеру, на улице Кирилловской сдается небольшая «двушка» (46 квадратных метров) в панельном доме. Сам сайт отлично описал состояние ремонта в квартире: жилое состояние. Присутствует необходимая техника и много ковров (даже на стене).
Еще одна «двушка», которую выставили для аренды в Киеве, имеет площадь всего лишь в 30 «квадратов». Ремонт и мебель в ней посвежее, чем у предшественника. Есть все необходимое для жизни молодой паре или небольшой семье.
А вот объявлений по сдаче трехкомнатных квартир не так много. В основном, большинство объявлений подразумевают подселение в трехкомнатную квартиру, но есть и пара вариантов сдачи жилплощади целиком.
На улице Зодчих сдается небольшая трехкомнатная квартира на 3 этаже 9 этажного дома. Площадь «трешки» - 67 квадратных метров. Есть необходимая для жизни мебель и техника, хоть и не самая новая.
Еще одна «трешка» сдается на Нивках. Из плюсов: свежее ремонт, чем в предыдущей, интересная планировка, есть вся необходимая не самая старая мебель и техника. Из минусов: площадь всего лишь 48 квадратных метров, и дом находится на самой окраине Киева.
Москва
В Москве с арендой все намного сложнее, чем в Минске или Киеве. Столица России находится на 10 месте в рейтинге самых крупных городов по населению в мире, да и основной капитал, как и рынок труда, расположен именно в этом городе. Да и с границами самого города разобраться сложно: предложений по сдаче квартир в базе много, но считаются ли они Москвой, если находятся в 3-х километрах от Подольска и 15-ти от МКАДа? Москвичи скажут: «да». Но мы то не москвичи, поэтому будем искать квартиры в пределах МКАД. Объявления будем смотреть на популярной в России площадке по размещению объявлений по аренде или продаже недвижимости – Циан.
К примеру, возле самой кольцевой дороги в районе Бибирево на улице Корнейчука сдается «однушка» площадью 35 квадратных метров. Квартиры чистая, в хорошем состоянии, хоть и не с самым свежим ремонтом и мебелью. Есть все необходимое для жизни.
Еще одна «однушка» площадью 33 «квадрата» сдается в р-н Гольяново, на улице Сахалинской. Квартира расположена также возле самого МКАДа. Старая мебель, старый ремонт, верхний этаж, но есть вся необходимая для жизни техника.
«Двушек» в пределах МКАД еще меньше, ну и состояние у них еще хуже. Квартира площадью 55 квадратных метров и с относительно свежим по-московски меркам ремонтом сдается в районе Выхино-Жулебино, на улице Сормовская. Неплохой ремонт, техника, мебель. Единственное – сдается только для граждан России, и желательно женщинам.
В этом же районе сдается и «двушка» площадью 44 квадратных метра. Есть старая мебель, ремонт, техника. Собственник готов разместить на этих 44 «квадратах» до 5 человек, если они будут славянами.
«Трешек» в Москве (и даже в ее окрестностях) за такую сумму не обнаружено.
Варшава
Подход к выставлению квартир для аренды в Польше немного отличается от России, и даже Беларуси. Если объект попадает на рынок, то он является товаром и должен быть качественным, насколько это можно. То есть «бабушатники» здесь не найти. И стоит помнить, что в Польше в целом квартиры намного меньше, чем в Беларуси.
Предложений по сдаче в аренду «однушек» на все том же olxочень много. В нашем ценовом диапазоне в базе нашлось 202 объекта. В основном – это квартиры-студии. К примеру, такая квартира площадью 31 квадратный метр сдается на улице Strumykowa. Хороший ремонт, свежая мебель из Ikea, новая сантехника, все светло и уютно. Есть необходимая техника и большая ванна, что редкость для Польши (в основном используют душевые кабины).
В 20 минутах от центра Варшавы сдаётся светлая «кавалерка» площадью 28 «квадратов». Качественный ремонт, новая мебель и техника, все очень уютно и комфортно. Даже полотенца идут в комплекте.
«Двушек» в Варшаве по заданной стоимости чуть меньше (79 вариантов в базе), но и среди них есть вполне хорошие варианты. На улице Orzycka сдается двухкомнатная квартира площадью 47 квадратных метров. Квартира представляет из себя студию с отдельной спальней. Неплохой ремонт, необходимая мебель и техника, ничего лишнего. Только состояние санузла вызывает вопросы.
Еще одна «двушка» площадью в 35 квадратных метров сдается по улице Karola Darwina. Небольшая, но уютная квартира со свежим ремонтом. Новая мебель, все необходимая техника. Возраст дома, в котором расположена квартира, выдает лишь состояние санузла и кухни.
На улице Batuty сдается небольшая (46 «квадратов») но очень атмосферная двухкомнатная квартира. Атмосферу придает старая, но либо хорошо сохранившаяся, либо отреставрированная мебель. Лишь некоторые элементы мебели выдают Ikea. Есть небольшая кухня с необходимой мебелью и санузел со свежим ремонтом.
Трехкомнатных квартир в Варшаве за такую цену практически нет. Мы нашли только два варианта. Первый – «трешка» на Bródnie площадью 56 квадратных метров. Квартира не большая, ремонт не самый свежий, как и некоторая мебель, но есть все для жизни. Не худший вариант, учитывая цену и сравнивая с Москвой.