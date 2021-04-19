Минсельхозпрод пояснил, почему ввел запрет на вывоз зерна

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Беларусь ввела трехмесячный запрет на вывоз зерна из республики, чтобы обеспечить собственное поголовье и получить продукцию, которую планировали, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в эфире СТВ.

По его словам, Беларусь не торгует зерном, а использует в качестве сырья для животноводства. В приоритете - и дальше получать продукцию животноводства (мясо-молочка) и реализовывать с добавленной стоимостью.

"Мы увидели, что в последнее время начинается вывоз зерна. Ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье и получить ту продукцию, которую мы планировали", - пояснил он.

Замглавы Минсельхозпрода добавил, что решение никак не связано с кризисом, "наверное, на мировом рынке наше зерно дешевле, есть интерес его купить".

"Не хотим вести торг именно зерном. При получении продукции животноводства мы для республики получим большую выгоду", - уточнил Гракун.

О посевной

Он отметил, что несмотря на более позднее начало посевной в этом году, сельхозпредприятим страны удается наверстать отставание. По словам замминистра, сев ранних зерновых закончится уже через 10-12 дней. Уже засеяно 75% зерновых, в Брестской области посевная завершилась.

"Практически на три недели мы вошли позже в поля, но сегодня по нашим результатам смотрим, что уже отстаем только на одну неделю. В целом яровой сев мы планируем провести на 1 100 000 гектарах. Сюда войдут еще посевы кукурузы, проса и гречихи", - сказал он.

Гракун подчеркнул, что в этом году увеличены площади для посева гречихи практически на 5 тысяч гектаров. По его словам, эта крупа востребована, у нее хорошая стоимость на рынке. К тому же, из-за рубежа есть заявки на белорусскую крупу, "на этом наши аграрии могут заработать".

Запрет на вывоз злаков

В Беларуси 15 апреля был установлен временный запрет на вывоз злаков из страны. В перечень вошли пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале и другие культуры.

Ограничение снимается в случае, если злаковые будут везти в качестве гуманитарной помощи другим государствам, а также в качестве припасов. Кроме того, запрет не распространяется на случаи, когда перемещения происходят в рамках транзитных международных перевозок.