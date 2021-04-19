Макей отправился в Швейцарию. В планах - встреча с главой ВОЗ и Верховным комиссаром ООН по правам человека

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси Владимир Макей направился с рабочим визитом в Швейцарию. Он примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В фокусе внимания — актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров, белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из указанных организаций, а также иные темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

В программе, помимо участия в сессии, предусмотрены встречи главы белорусского внешнеполитического ведомства с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреисусом, генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурэром.