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Нацбанк ожидает ускорения инфляции во втором квартале
19.04.2021 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ожидается ускорение темпов роста инфляции во втором квартале, сообщил представитель регулятора на дискуссии Исследовательского центра ИПМ.
— Анализируя это, мы считаем, что индекс потребительских цен тоже будет изменяться. В следующие три месяца рост цен может составить 1,2% (второй квартал. — Прим. TUT.BY), — отмечает Петр Милевский, заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка.
В июне инфляция ожидается на уровне 9% в годовом выражении. Во втором полугодии, по оценкам Нацбанка, темпы роста замедлятся и по итогам года инфляция будет в пределах 7%.
Напомним, по итогам марта инфляция в годовом выражении была 8,5%.
Ранее инфляция по итогам года оценивалась экспертами Нацбанка на уровне 5%.
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К июню инфляция ускорится до 9% в годовом выражении, после этого ожидается ее замедление.
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