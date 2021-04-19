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Умер бывший гендиректор холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич

19.04.2021 12:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер бывший генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», а также основатель и руководитель мини-футбольного клуба «Лидсельмаш», который много раз становился чемпионом Беларуси и в 2019 году прекратил существование, Юрий Вашкевич. О смерти бывшего руководителя лидского холдинга сообщается в официальной группе мини-футбольного клуба во «ВКонтакте».


Вашкевич на фото в белом. Фото: vk.com/lidselmashfc

Юрию Вашкевичу было 58 лет.

Он руководил ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» с 2013 по 2019 годы. В 2009-м он инициировал создание в Лиде мини-футбольного клуба «Лидсельмаш», став его руководителем. За 10 лет клуб неоднократно становился чемпионом Беларуси.

В 2019 году Юрий Вашкевич был задержан по подозрению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Он был заключен под стражу на 2 месяца.

Источники TUT.BY задержание Вашкевича связывали с отгрузкой продукции по заниженным ценам, как это было с историей на «БелОМО».

Расследовал уголовное дело Следственный комитет.

После ареста Вашкевича мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» перестал существовать — летом 2019 года было объявлено о его закрытии. Причина — отказ администрации холдинга от финансирования команды.

Тогда фанаты создавали петицию, в которой просили власти Лиды поддержать футболистов. За сутки обращение подписали более четырехсот человек. Но это не помогло.

Завод «Лидсельмаш» основан в 1901 году как чугунолитейный завод, где было налажено производство сельскохозяйственного инвентаря и простейших сельхозмашин для конной тяги. В бывшем Министерстве тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР завод «Лидсельмаш» был единственным предприятием в своей отрасли, изготавливавшим навесные и прицепные сельхозмашины и специализировавшимся на выпуске картофелесажалок и картофелекопателей, которые поставлялись во все союзные республики и на экспорт.

После развала Советского Союза компания не изменила своей специализации. В 2005 году «Лидсельмаш» освоил производство зерносушильных комплексов. 10 лет назад компания наладила выпуск стальных панельных радиаторов водяного отопления «Лидея». Средняя производственная мощность цеха позволяет произвести 240 тыс. радиаторов в год при двухсменном режиме работы, говорится на сайте предприятия.

Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» объединяет «Лидагропроммаш», «Мозырьсельмаш», Волковысский завод КСОМ, Волковысский машиностроительный завод и завод «Минскагропроммаш».

Сейчас генеральный директор холдинга — Григорий Иваньков.

 
 
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Юрий Вашкевич - генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», а также основатель и руководитель мини-футбольного клуба «Лидсельмаш»,...
 
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