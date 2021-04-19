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Планшет Huawei Media Pad T 8 всего за 399 рублей в МТС

19.04.2021 13:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Популярный планшет Huawei Media Pad T 8 с 2/32 ГБ памяти будет доступен со скидкой 50 рублей до 2 мая включительно в салонах связи и интернет-магазине МТС. В течение двух недель его можно будет приобрести по цене от 17,34 рубля в месяц.

Huawei Media Pad T 8 2/32 ГБ – недорогой планшет, который отлично подходит для решения повседневных задач и развлечений. С его помощью можно смотреть любимые фильмы, искать информацию в интернете и общаться в соцсетях.

Аппарат оснащен 8-дюймовым экраном с тонкими боковыми рамками. Металлический корпус с закругленными краями придает ему элегантный внешний вид. Вес планшета – всего 310 грамм, благодаря чему его удобно носить с собой или просто держать в руке. А функция родительского контроля и усовершенствованный режим защиты зрения делают его идеальным устройством для детей.

На время действия акции стоимость Huawei Media Pad T 8 2/32 ГБ снижена до 399 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 36,27 рубля, а в рассрочку на два года – до 17,34 рубля.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

 
 
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По 2 мая в салонах связи и интернет-магазине МТС популярный планшет Huawei Media Pad T 8 с 2/32 ГБ памяти будет доступен со скидкой 50 рублей. В течение двух недель его можно...
 
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