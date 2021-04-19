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Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС

19.04.2021 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. На Белорусскую АЭС сегодня доставили ядерное топливо для второго энергоблока, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. 

Состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока прибыл на площадку БелАЭС в понедельник, 19 апреля.

Приемкой топлива, а также проведением его входного контроля, займутся специалисты БелАЭС вместе с генеральным подрядчиком АО ИК "АСЭ".

В Минэнерго пояснили, что до начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

Как заявлял на минувшей неделе министр энергетики Виктор Каранкевич, второй блок Островецкой АЭС готов на 80%. Сборка реакторной установки была завершена в марте, в нее загрузили имитаторы тепловыделяющих сборок. 

Также работу на БелАЭС на прошлой неделе завершила миссия технической поддержки ВАО АЭС завершила работу на БелАЭС - эксперты работали по девяти производственным областям оценки, а также провели глубокий анализ текущего состояния готовности энергоблока номер два к загрузке топлива и последующему включению в энергосистему Беларуси.

© Photo : БЕЛОРУССКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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Строительство БелАЭС

Островецкая атомная электростанция строится по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция состоит из двух энергоблоков, мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел в августе 2020-го, в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности, а на 100% он заработал 12 января 2021 года.

С момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы. После их выполнения специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.

Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого блока будет рассмотрен в мае.

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Теги: Минск
 
 
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До загрузки в реактор атомной электростанции тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.
 
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