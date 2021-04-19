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Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС
19.04.2021 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. На Белорусскую АЭС сегодня доставили ядерное топливо для второго энергоблока, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока прибыл на площадку БелАЭС в понедельник, 19 апреля.
Приемкой топлива, а также проведением его входного контроля, займутся специалисты БелАЭС вместе с генеральным подрядчиком АО ИК "АСЭ".
В Минэнерго пояснили, что до начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.
Как заявлял на минувшей неделе министр энергетики Виктор Каранкевич, второй блок Островецкой АЭС
Также работу на БелАЭС на прошлой неделе завершила миссия технической поддержки ВАО АЭС завершила работу на БелАЭС -
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Строительство БелАЭС
Островецкая атомная электростанция
Физический пуск первого энергоблока станции произошел в августе 2020-го, в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности, а на 100% он заработал 12 января 2021 года.
С момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы. После их выполнения специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.
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До загрузки в реактор атомной электростанции тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.
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