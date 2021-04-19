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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 апреля 2021 года
19.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.5% и составляет на данный момент 1317 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 94 $/м2 в пользу вторички.
Динамика объёма предложения остаётся отрицательной. Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю снизилось на 2.6%. Наиболее ощутимым был отток «однушек» – минус 5% за последние 7 дней, и «трешек» – минус 3%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 791 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 751 $/м2 (-0.4%), Жодино — 729 $/м2 (+0.5%), Слуцк — 606 $/м2 (-0.2%).
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За неделю, с 12 по 19 апреля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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