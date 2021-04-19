Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 апреля 2021 года

Источник материала: realt.by

Средний уровень цен навторичном рынке без учета влияния квартир вновостройкахсоставляет наданный момент 1333$/м 2 (-0.2% за неделю).

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.5% и составляет на данный момент 1317 $/м 2 . Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 94 $/м 2 в пользу вторички.

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1223 $/м 2 .

Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 18 недель (за исключением одной недели в январе).

Динамика объёма предложения остаётся отрицательной. Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю снизилось на 2.6%. Наиболее ощутимым был отток «однушек» – минус 5% за последние 7 дней, и «трешек» – минус 3%.

Наиболее существенные изменения цен произошли у 2- и 3-комнатных квартир – минус 0.5% у тех и других.

В большинстве районов города наблюдалось несущественное изменение средних цен квадратного метра. Исключением стали Партизанский район, где за неделю «квадрат» стал дешевле на 1.5%, и Первомайский, где, напротив, стал дороже на 2.5%.

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 798 $/м2 (-0.2%), Витебск — 600 $/м2 (-0.2%), Гомель — 626 $/м2 (-0.2%), Гродно — 715 $/м2 (+0.1%), Могилев — 644 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 791 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 751 $/м2 (-0.4%), Жодино — 729 $/м2 (+0.5%), Слуцк — 606 $/м2 (-0.2%).