Песков: Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко

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Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .



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«Да, [обсуждали]», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Байдена к готовившемуся покушению, указав, что «всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение».

Он отметил, что в отношении Александра Лукашенко со стороны задержанных обсуждались «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы». «Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности», — добавил Песков.

Напомним, 16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что «не располагает данными о задержании в Москве граждан Беларуси», и порекомендовал обратиться по этому вопросу к спецслужбам. На тот момент об их задержании уже сообщил КГБ. При этом Александр Лукашенко во время субботника заявлял , что вопрос предполагаемого покушения Владимир Путин поднял во время разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом Путин, по словам Лукашенко, сообщил ему в телефонном разговоре после его возвращения из Азербайджана. Разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля, разговор Путина и Лукашенко — 15 апреля .

«Дело о перевороте»

17 апреля Александр Лукашенко заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.