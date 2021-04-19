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Песков: Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко
19.04.2021 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Путин и Байден обсуждали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет
«Да, [обсуждали]», — сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Байдена к готовившемуся покушению, указав, что «всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение».
Он отметил, что в отношении Александра Лукашенко со стороны задержанных обсуждались «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы». «Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности», — добавил Песков.
Напомним, 16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
«Дело о перевороте»
17 апреля Александр Лукашенко
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
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