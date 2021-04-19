«Он не тот человек, который привык жаловаться». Девушка Эдуарда Бабарико - о его 10 месяцах в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Эдуарда Бабарико вместе с его отцом Виктором Бабарико задержали 18 июня прошлого года и уже 10 месяцев он находится в СИЗО КГБ. Эдуард обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Суд над Виктором Бабарико начался в феврале, на какой стадии дело Эдуарда, какое у него сейчас настроение и условия в СИЗО КГБ, TUT.BY рассказала его девушка Александра Зверева.





Статья ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Александра Зверева после ареста Эдуарда прожила в Беларуси еще два месяца и в конце августа уехала в Украину, а затем в Вильнюс. Ее 10 месяцев, пока Эдуард за решеткой, проходят, как у многих белорусов — в перепадах настроения.

— Думаю, что мои 10 месяцев проходили и продолжают проходить в том же режиме, у которых они проходят у многих белорусов: в перепадах настроения и сменах переживаний радость-грусть-злость — и так по кругу и в попытках балансировать между участием в происходящих событиях и обычной жизнью и привычными делами, которые любому человеку необходимы как минимум для того, чтобы не сойти с ума.

У Эдуарда, по словам Александры, настроение хорошее, он старается не тратить время впустую и изучать что-то новое.

— Эдуард до сих пор пребывает в хорошем настроении и максимально продуктивно использует время, которое ему приходится проводить в СИЗО. Много читает, занимается йогой, медитирует. За 10 месяцев научился рисовать по книгам, и это удивительный прогресс: от уровня «ручки-ножки-огуречек» до уровня, когда он может изобразить человека. Меня это до глубины души поражает, — говорит Александра.





Условия в СИЗО у сына экс-претендента в президенты такие же плохие, как у других политзаключенных.

— Условия в СИЗО, на мой взгляд, являются достоверной иллюстрацией того, как власть относится к людям — гражданам Беларуси. Там все создано таким образом, чтобы человек чувствовал себя максимально жалким, униженным и в итоге сломался. Заключенных не выводят на прогулки, им не передают письма, за редким исключением: в произвольный «список разрешенных» включают в основном знакомых и друзей, и туда редко попадает кто-то «посторонний». Помыться заключенные могут раз в неделю. В туалет выводят два раза в день. В камере 4 человека. Некоторые из них курят. Вентиляция практически отсутствует. Света не видно в прямом смысле. В этой ситуации радует только то, что Эдик — сильный человек и у него не было серьезных проблем со здоровьем. Но, например, Эдик писал о том, что в этих условиях очень трудно читать (не хватает света), и еще трудно управляться с контактными линзами. Об антисанитарных условиях в изоляторах, думаю, всем известно.





— Эдуард не рассказывал, он не пересекался с отцом в СИЗО?

— Об этом он не писал. Думаю, что он в принципе о многом не пишет, так как ни для кого не секрет, что все письма читают. На прогулку, как я уже говорила, их тоже могут не выводить подолгу. На самом деле Эдик о таких вещах пишет редко, в основном пишет, что все в порядке. Так что информация об условиях — это то, что собралось из отдельных строчек из писем за 10 месяцев. Он не тот человек, который привык на что-то жаловаться. В последнем письме он написал мне о том, что его заключение продлили на срок до 12 месяцев, а значит, у него «есть больше времени на работу над собой» — это цитата.

Что касается дела Эдуарда Бабарико, по нему никаких новостей у Александры нет. Адвокат Бабарико сказала TUT.BY, что пока комментариев не дает.

— Никаких новостей по делу нет. Причина, по которой Эдик находится в СИЗО, очевидна — это прихоть одного человека и месть его отцу за то, что он осмелился выдвинуть свою кандидатуру на выборах. В Беларуси это не было запрещено законом официально, но было запрещено негласно. Хотя учитывая нынешние тенденции, я не удивлюсь, если и такую формулировку мы вскоре увидим в Конституции Республики Беларусь. Поэтому находиться в СИЗО Эдик будет столько, сколько одному человеку захочется, либо столько, сколько этот человек будет у власти, — говорит Александра Зверева.