Источник материала: Tut.by

На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока, сообщает Минэнерго. Cостав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока прибыл на площадку БелАЭС в понедельник.



Фото: Минэнерго

В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК «АСЭ» — обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.

Как ранее сообщалось, главное событие года на втором блоке БелАЭС — энергетический пуск блока — запланировано на четвертый квартал . После завершения загрузки второй реактор Белорусской АЭС будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% от номинальной) мощности с проведением соответствующих исследований, подтверждающих надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах, начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть Беларуси.