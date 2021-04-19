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На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока
19.04.2021 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока,
В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК «АСЭ» — обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.
До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.
Как ранее сообщалось, главное событие года на втором блоке БелАЭС — энергетический пуск блока —
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Cостав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока прибыл на площадку БелАЭС в понедельник.
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