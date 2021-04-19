В НББ ждут роста инфляции

В Национальном банке ожидают ускорения инфляции и роста ВВП в ближайшие три месяца. Впрочем, рост экономики ставят под вопрос.

Как рассказал замначальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Петр Милевский в рамках мероприятия Исследовательского центра ИПМ, оценка основана на результатах мониторинга экономической конъюнктуры: ежемесячно опрашиваются руководители 1400 предприятий. Он рассказал, что оценки бизнесом экономической ситуации в 2020 году были худшими с 2014 года.

Милевский также отметил, что в ближайшие три месяца около 90% респондентов ожидают увеличения отпускных цен, из них 42% ожидают, что цены будут расти текущими темпами, а 36% респондентов полагают, что рост цен на их продукцию ускорится. На основании этих ожиданий в Нацбанке полагают, что в следующие три месяца рост цен может составить 1,2%, а в июне годовой показатель инфляции может достигнуть 9%. Прогноз по году остается на уровне 7%, замедление инфляции ожидается во втором полугодии. Власти также ожидают роста ВВП: по итогам пяти месяцев он, возможно, покажет рост в 1%.