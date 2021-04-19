ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В НББ ждут роста инфляции

19.04.2021 14:31 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Национальном банке ожидают ускорения инфляции и роста ВВП в ближайшие три месяца. Впрочем, рост экономики ставят под вопрос.

Как рассказал замначальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Петр Милевский в рамках мероприятия Исследовательского центра ИПМ, оценка основана на результатах мониторинга экономической конъюнктуры: ежемесячно опрашиваются руководители 1400 предприятий. Он рассказал, что оценки бизнесом экономической ситуации в 2020 году были худшими с 2014 года.

Милевский также отметил, что в ближайшие три месяца около 90% респондентов ожидают увеличения отпускных цен, из них 42% ожидают, что цены будут расти текущими темпами, а 36% респондентов полагают, что рост цен на их продукцию ускорится. На основании этих ожиданий в Нацбанке полагают, что в следующие три месяца рост цен может составить 1,2%, а в июне годовой показатель инфляции может достигнуть 9%. Прогноз по году остается на уровне 7%, замедление инфляции ожидается во втором полугодии. Власти также ожидают роста ВВП: по итогам пяти месяцев он, возможно, покажет рост в 1%.

Напомним, что по данным Национального статистического комитета, потребительские цены в Беларуси в марте по сравнению с февралем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 3,8%. ВВП страны замедляется, а прогнозы международных институтов касательно экономического роста не радуют.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном банке ожидают ускорения инфляции и роста ВВП в ближайшие три месяца. Впрочем, рост экономики ставят под вопрос.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь будет строить агрогородки в Нагорном Карабахе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by