В Минске стартует Неделя белорусского предпринимательства

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В программе - семинары, конференции, круглые столы, консультации и другие деловые события. Одним из важнейших мероприятий станет III Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации". Он пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке. В рамках форума состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Лучшие город, район и область для бизнеса Беларуси - 2020".