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Координация усилий стекольных заводов повысит конкурентные качества Беларуси
19.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Повышение эффективности производства должно стать главной задачей предприятий
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: "Главная цель - это повышение эффективности. Надо смотреть в будущее, твердо стоять на рынке и необходимо повышать эффективность".
Координация усилий стекольных заводов повысит конкурентные качества нашей страны как серьезного игрока на мировом рынке.
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Повышение эффективности производства должно стать главной задачей предприятий стекольной промышленности Беларуси. Это отметил заместитель премьер-министра...
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