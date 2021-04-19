Координация усилий стекольных заводов повысит конкурентные качества Беларуси

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Повышение эффективности производства должно стать главной задачей предприятий стекольной промышленности Беларуси . Это отметил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, посещая Гомельстекло. Завод в этом сегменте один из самых крупных на постсоветском пространстве. Сегодня он в лидерах по объемам производства. Что же касается всей отрасли, стимулом для ее развития может стать создание Белорусской стекольной компании. Промышленный холдинг позволит различным предприятиям этой сферы проводить общие закупки, скоординирует усилия при сбыте продукции.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: "Главная цель - это повышение эффективности. Надо смотреть в будущее, твердо стоять на рынке и необходимо повышать эффективность".



Координация усилий стекольных заводов повысит конкурентные качества нашей страны как серьезного игрока на мировом рынке.



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