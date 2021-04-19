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Карты индустриализации и агроиндустрии ЕАЭС практически готовы

19.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Карта индустриализации ЕАЭС практически готова. Уже сейчас она включает более 180 различных проектов на сумму более 300 млрд долларов. Об этом накануне заявил профильный министр Евразийской экономической комиссии. Карта станет важным инструментом для координации действий стран союза по импортозамещению. Она позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться к отраслевой специализации производителей. К слову, карта агроиндустрии тоже на финальной стадии. Туда включены 70 различных проектов.

 
 
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Карта индустриализации ЕАЭС практически готова. Уже сейчас она включает более 180 различных проектов на сумму более 300 млрд долларов. Об этом накануне заявил...
 
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