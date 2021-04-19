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Машиностроительное предприятие "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат

19.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сев ранних яровых зерновых в Беларуси могут завершить за 10-12 дней.

Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в этом году работы в полях начались на три недели позже, ранними яровыми  засеяно уже 77 процентов площадей. Уже завершили эти работы аграрии Брестской и Гомельской областей.

Машиностроительное предприятие "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат
 

Большая роль в посевной кампании и у машиностроителей. Так, в центральном регионе в этом сезоне закупят 80 энергонасыщенных тракторов. А всего только с начала года Минский тракторный завод поставил в хозяйства страны уже более 660 единиц новой техники. 

Машиностроительное предприятие Беларуси -"Амкодор" - разработало 12-метровый посевной агрегат. Новинку начнут тестировать на полях Минской области.



 
 
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Сев ранних яровых зерновых в Беларуси могут завершить за 10-12 дней. Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в...
 
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