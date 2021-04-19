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Машиностроительное предприятие "Амкодор" разработало 12-метровый посевной агрегат
19.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сев ранних яровых зерновых в Беларуси могут завершить за 10-12 дней.
Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в этом году работы в полях начались на три недели позже, ранними яровыми засеяно уже 77 процентов площадей. Уже завершили эти работы аграрии Брестской и Гомельской областей.
Большая роль в посевной кампании и у машиностроителей. Так, в центральном регионе в этом сезоне закупят 80 энергонасыщенных тракторов. А всего только с начала года Минский тракторный завод поставил в хозяйства страны уже более 660 единиц новой техники.
Машиностроительное предприятие Беларуси -
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Сев ранних яровых зерновых в Беларуси могут завершить за 10-12 дней. Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в...
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