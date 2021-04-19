Источник материала: БT

Сев ранних яровых зерновых в Беларуси могут завершить за 10-12 дней.

Как отмечают в Минсельхозпроде, техническая возможность для этого есть. Несмотря на то что в этом году работы в полях начались на три недели позже, ранними яровыми засеяно уже 77 процентов площадей. Уже завершили эти работы аграрии Брестской и Гомельской областей.





Большая роль в посевной кампании и у машиностроителей. Так, в центральном регионе в этом сезоне закупят 80 энергонасыщенных тракторов. А всего только с начала года Минский тракторный завод поставил в хозяйства страны уже более 660 единиц новой техники.

Машиностроительное предприятие Беларуси - "Амкодор" - разработало 12-метровый посевной агрегат. Новинку начнут тестировать на полях Минской области.



