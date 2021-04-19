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Эксперты американского инвестиционного банка назвали медь новой нефтью
19.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В будущем медь может стать новой нефтью. Такое заключение сделали эксперты американского инвестиционного банка. Аналитики ждут роста стоимости металла по мере внедрения зеленой энергетики и на фоне сокращения поставок. Ранее Bloomberg подсчитывал, что к 2050 году протяженность мировой сети электрических кабелей вырастет на 48 млн км, а спрос на медь удвоится. Нефть, по прогнозам, ждет совсем не светлое будущее. Эксперты считают, что к середине века цены на черное золото будут не выше 10 долларов за баррель. Но такой исход возможен, только если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на электроэнергию.
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В будущем медь может стать новой нефтью. Такое заключение сделали эксперты американского инвестиционного банка. Аналитики ждут роста стоимости металла по мере...
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