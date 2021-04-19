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А. Никитина: Производства в регионах должны стать точкой роста
19.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Нужно создать условия, чтобы малый и средний бизнес создавал в регионах новые производства. Такое мнение выразила замминистра экономики Анжелика Никитина. На базе профильного ведомства обсуждали проблемы развития городов с населением больше 80 тысяч человек. Они должны стать новыми точками роста для белорусской экономики, однако пока дают для бюджета недостаточную прибавку. Как исправить ситуацию - решали представители профильных ведомств, парламентарии и, конечно, местные власти.
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Нужно создать условия, чтобы малый и средний бизнес открывал в регионах новые производства. Такое мнение выразила замминистра экономики Анжелика Никитина. На базе...
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