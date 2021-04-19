А. Никитина: Производства в регионах должны стать точкой роста

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Нужно создать условия, чтобы малый и средний бизнес создавал в регионах новые производства. Такое мнение выразила замминистра экономики Анжелика Никитина. На базе профильного ведомства обсуждали проблемы развития городов с населением больше 80 тысяч человек. Они должны стать новыми точками роста для белорусской экономики, однако пока дают для бюджета недостаточную прибавку. Как исправить ситуацию - решали представители профильных ведомств, парламентарии и, конечно, местные власти.