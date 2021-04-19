|
Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
19.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро на торгах в пятницу подешевели, российский рубль подорожал. Доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 11 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро на торгах в пятницу подешевели, российский рубль подорожал. Доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 11 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)