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Беларусь будет строить агрогородки в Нагорном Карабахе

19.04.2021 14:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Беларусь займется строительством агрогородков в Нагорном Карабахе, сообщил Sputnik пресс-секретарь Минстройархитектуры республики Вадим Кривецкий.

Во время визита Александра Лукашенко в Баку на прошлой неделе белорусский лидер заявил, что страна подключится к восстановлению региона. Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, в свою очередь отметил, что речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры - предусматривается как жилая застройка с инфраструктурой (электричество, водоснабжение и так далее), так и социальные объекты (школы, детсады, больницы).

Вадим Кривецкий пояснил Sputnik, что будущая стройка в Карабахе предполагает "что-то похожее на белорусские агрогородки".

"Это будет комплексная застройка территории. На данный момент какой-то конкретики нет, идет обсуждение. Поскольку это новая веха в сотрудничестве Беларуси и Азербайджана, надо понимать, что она должна быть выгодна обеим сторонам", - подчеркнул он.

Официальный представитель белорусского ведомства добавил: сказать, что агрогородки в Карабахе будут построены по типовым белорусским проектам, однозначно пока нельзя.

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Конфликт в Нагорном Карабахе

Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Это стало продолжением многолетнего конфликта. Армения и Азербайджан предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешными оказались лишь переговоры, которые прошли при посредничестве России.

В ночь на 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Гарантией "режима тишины" стало присутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

За 44 дня острой фазы конфликта карабахские города покинули тысячи человек. По данным Азербайджана, общее число вынужденных переселенцев с начала 90-х, когда разгорелась первая война в регионе, составляет почти 800 тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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В регионе предусматривается как жилая комплексная застройка со всей инфраструктурой, так и социальные объекты.
 
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