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Беларусь будет строить агрогородки в Нагорном Карабахе
19.04.2021 14:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Беларусь займется строительством агрогородков в Нагорном Карабахе, сообщил Sputnik пресс-секретарь Минстройархитектуры республики Вадим Кривецкий.
Во время
Вадим Кривецкий пояснил Sputnik, что будущая стройка в Карабахе предполагает "что-то похожее на белорусские агрогородки".
"Это будет комплексная застройка территории. На данный момент какой-то конкретики нет, идет обсуждение. Поскольку это новая веха в сотрудничестве Беларуси и Азербайджана, надо понимать, что она должна быть выгодна обеим сторонам", - подчеркнул он.
Официальный представитель белорусского ведомства добавил: сказать, что агрогородки в Карабахе будут построены по типовым белорусским проектам, однозначно пока нельзя.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
В ночь на 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Гарантией "режима тишины" стало присутствие в Нагорном Карабахе
За 44 дня острой фазы конфликта карабахские города покинули тысячи человек. По данным Азербайджана, общее число вынужденных переселенцев с начала 90-х, когда разгорелась первая война в регионе, составляет почти 800 тысяч человек.
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В регионе предусматривается как жилая комплексная застройка со всей инфраструктурой, так и социальные объекты.
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