19 апреля стартует Неделя белорусского предпринимательства

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Сегодня стартует Неделя белорусского предпринимательства. В программе - семинары, конференции, круглые столы, консультации и другие деловые события на территории всей страны. Одним из важнейших мероприятий станет III Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации".



Форум пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке



В рамках форума состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Лучшие город, район и область для бизнеса Беларуси - 2020". Ими стали регионы страны с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными условиями для предпринимательства. В конкурсе принял участие 141 регион.