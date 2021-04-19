Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 19 апр – Sputnik. В понедельник днем на одной из труб ОАО "Гродно Азот" горожане заметили яркое пламя, которое появляется либо при остановке цеха, либо при его запуске после остановки.

На предприятии пояснили, что случилось сегодня в одном из цехов предприятия.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Гродно Азот", 19 апреля около 14:35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха "Аммиак-4", в результате ошибочных действий персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания, что повлекло остановку технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4".

Уточняют, что цех "Аммиак-4" восстановит свою работу в течение суток, затем произведут пуск цеха "Карбамид-4". Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

Напомним, что аварийные остановки одних из главных цехов "Гродно Азот" – "Аммиак-3" и "Аммиак-4" в последнее время происходили несколько раз, в основном они происходили из-за сбоев работы технологического оборудования и возобновляли работу в течение одного или двух дней.

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