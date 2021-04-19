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«В деле может быть много эпизодов». Задержали несколького сотрудников поставщика крупных госпредприятий

19.04.2021 17:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По делу о взятках 10 апреля сотрудники Комитета госбезопасности задержали четырех сотрудников минского ООО «Нюбит» и одного — Березовской ГРЭС, рассказал TUT.BY источник, знакомый с расследованием.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Компания «Нюбит» специализируется на поставке оборудования для объектов
тепловой, атомной, промышленной и коммунальной энергетики, а также трансформаторных масел, специальных моющих растворов. Поставки осуществлялись крупнейшим госпредприятиям страны, производителям электроэнергии, «Беларуськалию» и т.д.

— Сейчас в деле как взяткодатели фигурируют четыре сотрудника компании. Сумма небольшая, на часть первую статьи 431(дача взятки), но не исключено, в деле в итоге может быть много эпизодов.

Пока как взяткополучатель фигурирует один сотрудник Березовской ГРЭС.

Пресс-служба КГБ была не доступна для комментария.

 
 
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По делу о взятках 10 апреля сотрудники Комитета госбезопасности задержали четырех сотрудников минского ООО «Нюбит» и одного - Березовской ГРЭС, рассказал TUT.BY...
 
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